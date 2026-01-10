Відео
Головна Фінанси Пенсія за зарплати у 20 тис. грн — скільки отримають українці

Пенсія за зарплати у 20 тис. грн — скільки отримають українці

Дата публікації: 10 січня 2026 06:10
Пенсія за умови зарплати у 20 тис. грн — яку суму отримуватимуть українці
Чоловік похилого віку. Фото: Freepik

В Україні розмір майбутньої пенсії залежить від страхового стажу та рівня доходу протягом трудової діяльності. Відомо, на який розмір пенсійної виплати можна розраховувати за умови отримання заробітної плати у 20 тис. грн.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на дані Пенсійного калькулятора.

Які встановлені вимоги для призначення пенсії

Згідно з правилами пенсійного законодавства, розмір майбутньої пенсії розраховується за такою формулою: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу (відпрацьована кількість років, помножена на оцінку одного року стажу та поділена на 12 місяців).

У 2026 році посилились вимоги до кількості страхового стажу для отримання права на пенсію за віком, додавши ще один додатковий рік. Тепер її призначити можуть за наявності таких мінімальних показників щодо стажу: 

  1. У 60 років — необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу;
  2. У 63 роки — мінімально 23 роки страхового стажу;
  3. У 65 років — потрібно мати 15 років страхового стажу.

Якою може бути пенсія за зарплати у 20 тис. грн

Громадяни, у яких офіційна заробітна становила 20 тис. грн під час трудової діяльності і дотримано мінімального рівня страхового стажу тривалістю у 33 роки, отримають пенсію під час майбутнього "заслуженого відпочинку" у розмірі 7,23 тис. грн  

Йдеться про орієнтовний підрахунок розміру виплати у разі виходу на пенсію за віком, адже на кінцеву суму може також впливати право на різноманітні доплати.

пенсія 2026
Підрахунок розміру пенсії. Джерело: cost.ua/pension


Зокрема, пенсіонери, які мають більший стаж за мінімально необхідний, можуть мати право на доплати. Йдеться про понаднормовий стаж. Для чоловіків він перевищує 35 років, а для жінок — 30 років.

За правилами ПФУ, розмір такої доплати дорівнює 1% від пенсії за кожен повний рік стажу понад норму, проте не більш ніж 1% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Для визначення розміру такої доплати беруть прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. У 2026 році це — 2595 грн. Тому за кожен додатковий рік передбачена доплата у 25,95 грн. За 10 років понад норму можна мати право на щомісячну суму у 259 грн.

Раніше ми писали, що з січня деяким пенсіонерам можуть зменшити або призупинити нарахування виплат. Такі обмеження можуть торкнутися громадян, які офіційно працюють, а також переселенців.    

Ще розповідали, що цьогоріч пенсіонери можуть отримати 2 тис. грн за новою держпрограмою. Кошти нададуть на здійснення необхідних медобстежень.   

зарплати виплати пенсії ПФУ гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
