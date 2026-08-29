Оформлення пенсії у 60 років: важливі строки, через які можуть зменшити виплати

Пенсіонерка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Після досягнення пенсійного віку українцям не варто затягувати з оформленням пенсії. Від дати подання заяви залежить, з якого моменту Пенсійний фонд почне нараховувати виплати. Для пенсії за віком закон дає три місяці після дня народження. Якщо пропустити встановлений строк, є ризик втратити частину грошей.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Коли потрібно звернутися до Пенсійного фонду

Заяву на призначення пенсії за віком можна подати після набуття права на пенсію. Також оформити її дозволяється заздалегідь — не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Для тих, хто звертається за пенсією за віком, діє правило трьох місяців. Якщо заява надійшла протягом цього строку, пенсію призначають із дня, що настає після досягнення пенсійного віку. Якщо ж людина подасть документи пізніше, виплату призначать з дня звернення. Через це можна втратити пенсію за кілька попередніх місяців.

Наприклад, людина досягла пенсійного віку в січні, а заяву подала в липні. У такому випадку Пенсійний фонд призначить виплату з липня, а не з дня після досягнення пенсійного віку.

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Який стаж потрібен у 2026 році

Вік виходу на пенсію залежить від страхового стажу. У 2026 році діють такі вимоги:

у 60 років — щонайменше 33 роки страхового стажу;

у 63 роки — від 23 до 33 років;

у 65 років — від 15 до 23 років.

Тобто людина, якій виповнилося 60 років у 2026 році, для виходу на пенсію за віком має мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо такого стажу на момент досягнення 60 років бракує, право на пенсію за віком може виникнути пізніше — після набуття необхідної кількості стажу.

Вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 років поступово зростають. У 2027 році потрібно буде вже 34 роки, а з 2028 року — 35 років.

Як оформити пенсію

Є кілька способів подати заяву. Можна звернутися особисто до територіального органу Пенсійного фонду. Також документи можна подати через вебпортал електронних послуг ПФУ або через портал Дія з використанням електронного підпису.

Для майбутніх пенсіонерів зручним варіантом може бути завчасна перевірка страхового стажу через електронні сервіси Пенсійного фонду. Це дозволяє побачити, чи всі періоди роботи враховані, і заздалегідь з'ясувати, чи вистачає стажу для виходу на пенсію.

Як підготуватися заздалегідь

Проблеми з документами або стажем краще виявити до подання заяви. Особливо це актуально для людей, які змінювали місце проживання через війну, знаходяться за кордоном або мають документи про роботу за різні періоди.

Пенсійний фонд зазначає, що страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюють за даними реєстру застрахованих осіб. Для періодів роботи до цієї дати використовують трудову книжку та інші документи, які підтверджують стаж. Тому перед виходом на пенсію варто перевірити свої дані та за потреби підготувати документи, яких бракує.

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсіонери можуть отримати додаткові гроші до виплат. У вересні ПФУ нарахує низку надбавок за віком, утримання родичів та особливі статуси. Частину коштів призначать автоматично, а за деякими виплатами доведеться звернутися особисто. Можна отримати до 5 667 гривень додатково.

Також Новини.LIVE розповідали, хто має право на максимальну пенсію. Деякі категорії можуть претендувати на виплати до 25 950 гривень. Йдеться про суддів, прокурорів, військових та інших громадян зі спецпенсіями.