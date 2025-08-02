Пенсії з втрати годувальника, який зник безвісти — у ПФУ сказали, на яку виплату може претендувати матір

Пенсіонерка на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пенсія з втрати годувальника допомагає знизити фінансове навантаження на сім'ю, яка залишилася без близької людини, яка єдиною в родині мала дохід. У 2025 році цю виплату можуть оформити, наприклад, матері зниклих безвісти захисників.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як оформити пенсію та скільки виплачуватиме держава.

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На пенсію у зв’язку з втратою годувальника можуть претендувати, як повідомляється на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ), непрацездатні члени сім’ї особи, якій надали статус зниклої безвісти за особливих обставин. Фінансову держдопомогу зможе оформити зокрема матір, яка отримує пенсію за віком або по інвалідності.

"Право на пенсію з'являється у непрацездатних членів сім’ї зниклої особи через один місяць після того, як відомості про зникнення внесуть до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", — йдеться у повідомленні.

Як оформити пенсію з втрати годувальника рідним зниклих безвісти

Як пояснили у ПФУ, громадяни мають дотримуватися певної процедури. Наприклад:

людині спочатку потрібно отримати витяг з Єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин (через місяць після появи відомостей);

потім звернутися у будь-який Сервісний центр Пенсійного фонду особисто, або надіслати заявку на Порталі електронних послуг ПФУ.

Пенсію з втрати годувальника нараховуватимуть увесь час, поки особа вважатиметься зниклою безвісти. Виплату скасують після того, як у Єдиному реєстрі осіб зниклих безвісти за особливих обставин з'явиться відмітка про встановлення місця перебування, поховання чи місця знаходження останків людини.

Якою є пенсія з втрати годувальника

Розмір виплат, за даними ПФУ, становить:

на одного непрацездатного члена сім’ї — 50% пенсії за віком померлого годувальника;

на двох і більше непрацездатних членів сім’ї — 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

Водночас у держустанові наголошують, що за постановою Кабміну України №265 "Деякі питання пенсійного забезпечення" мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника з урахуванням щомісячної державної допомоги не може бути нижчим:

на одного непрацездатного члена сім’ї — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

на двох непрацездатних членів сім’ї — 120% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Якщо пенсія призначається на трьох та більше непрацездатних членів сім’ї, тоді показник становитиме 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Оскільки пенсіонерам за віком мінімальна пенсія встановлена на рівні у 2 361 грн, тоді пенсія у зв'язку з втратою годувальника не може бути меншою за 1 180 грн.

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