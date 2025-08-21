Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пенсія для військових з інвалідністю — про що попередили у ПФУ

Пенсія для військових з інвалідністю — про що попередили у ПФУ

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 18:05
Пенсія для військових з інвалідністю II групи — що буде з виплатами після переогляду
Військовий ЗСУ. Фото: УНІАН

Громадяни України з інвалідністю II групи, які наразі служать у Збройних силах України, зможуть отримувати свою пенсію до кінця строку встановлення інвалідності. Відповідна умова міститься у законодавстві. 

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ). 

Реклама
Читайте також:

Детальніше про пенсії

Так, рішення щодо продовження пенсійних виплат залежить від того, чи буде інформація про особу в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Якщо громадянин з II групою інвалідності продовжить службу після переогляду, тоді він отримуватиме пенсію впродовж всього періоду служби та 60 днів після звільнення. 

"А після проведення повторного оцінювання виплату буде продовжено на весь строк, на який експертна команда встановить інвалідність", — підкреслили у ПФУ. 

Який розмір пенсії по інвалідності

Військовослужбовці отримують пенсії у таких розмірах: 

  • особам з інвалідністю наслідок війни I групи — 100% грошового забезпечення;
  • II групи — 80%;
  • III групи — 60%.

Ступінь втрати працездатності з 01 січня 2025 року також встановлюється експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Нагадаємо, що військовослужбовці, крім основного грошового забезпечення, можуть отримати різні додаткові виплати. Наприклад, захисники можуть оформити одноразову допомогу для підтримки здоров'я, полегшення адаптації до служби та розв'язання побутових питань і так далі. Дізнавайтесь також, хто з військових може отримати пенсію у 23 тис. грн.

гроші інвалідність Пенсійний Фонд особа з інвалідністю пенсія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації