Пенсія для військових з інвалідністю II групи — що буде з виплатами після переогляду

Громадяни України з інвалідністю II групи, які наразі служать у Збройних силах України, зможуть отримувати свою пенсію до кінця строку встановлення інвалідності. Відповідна умова міститься у законодавстві.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Так, рішення щодо продовження пенсійних виплат залежить від того, чи буде інформація про особу в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Якщо громадянин з II групою інвалідності продовжить службу після переогляду, тоді він отримуватиме пенсію впродовж всього періоду служби та 60 днів після звільнення.

"А після проведення повторного оцінювання виплату буде продовжено на весь строк, на який експертна команда встановить інвалідність", — підкреслили у ПФУ.

Який розмір пенсії по інвалідності

Військовослужбовці отримують пенсії у таких розмірах:

особам з інвалідністю наслідок війни I групи — 100% грошового забезпечення;

II групи — 80%;

III групи — 60%.

Ступінь втрати працездатності з 01 січня 2025 року також встановлюється експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Нагадаємо, що військовослужбовці, крім основного грошового забезпечення, можуть отримати різні додаткові виплати. Наприклад, захисники можуть оформити одноразову допомогу для підтримки здоров'я, полегшення адаптації до служби та розв'язання побутових питань і так далі. Дізнавайтесь також, хто з військових може отримати пенсію у 23 тис. грн.