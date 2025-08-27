Дострокова пенсія у 2025 році — що мають знати військовослужбовці

Військовослужбовці відпочивають. Фото: УНІАН

В Україні деякі громадяни мають право достроково вийти на пенсію. Серед них — військовослужбовці, які брали участь у бойових діях та українці зі статусом учасника бойових дій.

Детальніше про дострокову пенсію для військовослужбовців

Достроково вийти на пенсію за віком можуть, як зазначають у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області, військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, та особи, яким надано статус учасника бойових дій. Ця норма регулюється пунктами 19, 20 та 21 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (частина 4 ст. 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").

Як отримати пенсію достроково

Усе залежить від віку та страхового стажу:

для чоловіків — вік 55 років та страховий стаж не менше 25 років;

для жінок — вік 50 років та страховий стаж не менше 20 років.

Яку пенсію можуть призначити військовослужбовцям

Остаточна сума залежатиме від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески. До того ж учасники бойових дій можуть претендувати на певні доплати до пенсії, а саме:

підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (стаття 12 Закону України від 22.10.1993 № 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");

цільову грошову допомогу на прожиття у розмірі 40 грн (Закон України від 16.03.2004 № 1603 "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни");

щомісячну державну адресну допомогу до пенсії, у разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 4 958 грн (постанова КМУ від 28.07.2010 № 656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій").

Щоб достроково вийти на пенсію, військовослужбовець подає заяву до Пенсійного фонду України (онлайн — через вебпортал електронних послуг, або особисто у будь-якому сервісному центрі).

