Чоловік похилого віку з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У грудні 2026 року Пенсійний фонд України (ПФУ) нарахує частині населення підвищені розміри виплат. За наявності підтверджувальних документів дехто зможе розраховувати на суму 11 000 грн, тоді як мінімальна пенсія за віком становить 2 595 грн, на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на інформацію одного з управлінь ПФУ.

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Хто отримає підвищену мінімальну пенсію у грудні

За інформацією Пенсійного фонду, у грудні розраховувати на більші суми виплат, порівняно з іншими громадянами, зможуть люди з інвалідністю, каліцтво або захворювання яких настало внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Нарахування гарантованих державою виплат регулює закон "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

У ПФУ зауважили, що підвищені суми отримають тільки ті громадяни, щодо яких офіційно встановлять причинний зв’язок інвалідності з аварією на Чорнобильській АЕС. Йдеться про відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження (1986-1990 рр.) або з доходу, визначеного з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати (за спецформулою).

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У грудні передбачаються такі гарантовані мінімальні суми:

Для першої групи — 11 048 грн;

Для другої групи — 8 838 грн;

Для третьої групи — 6 813 грн;

Для дітей з інвалідністю — 6 813 грн.

У фонді уточнили, що для громадян, які звернуться із заявами у 2026 році та яким мають право обчислювати пенсію з інвалідності з зарплати, визначеної з п’ятикратного розміру МЗП, розрахунок будуть здійснювати, застосовуючи коефіцієнт 2,09334.

Суми пенсій для ліквідаторів аварії

Також норми законодавства передбачають мінімальне фінансове забезпечення для ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС.

Виплати регулює закон "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

Гарантують наступні суми виплат:

Для осіб першої групи — 20 653 грн;

Для осіб другої групи — 16 522 грн;

Для осіб третьої групи — 12 392 грн.

Для оформлення таких виплат потрібно надати висновок медкомісії з підтвердженням зв'язку між інвалідністю та ліквідацією наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Чи переглянуть пенсії чорнобильцям до кінця року

Цього року мінімальні суми для громадян з інвалідністю, каліцтво або захворювання яких настало внаслідок Чорнобильської катастрофи, більше не переглядатимуть.

Виплати були оновлені після березневої індексації. Тоді особи з інвалідністю першої групи отримали на близько 1 100 грн більше, другої групи — на 950 грн вище, третьої групи — на 735 грн більше.

Підвищені пенсії в Україні нараховують приблизно 1,25 млн людей, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто з українців може втратити доступ до нарахованих пенсій з 1 січня 2026 року. За даними ПФУ, потрібно перевірити повідомлення про вимогу проходження фізичної ідентифікації. Йдеться про громадян, які одержують виплати на банківські картки. Для українців передбачили кілька варіантів проходження такої процедури.

Ще Новини.LIVE писали, на яку пенсію можуть розраховувати громадяни із зарплатою 15 000 грн. Кінцевий розмір виплати залежатиме від того, скільки років стажу накопичено. А саме за наявності 30 років — пенсія становитиме 4 720 грн, 35 років — близько 5 507 грн, 40 років стажу — близько 6 290 грн.