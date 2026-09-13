Пенсія за вислугу років: кому призначають та скільки платять у 2026 році

Чоловіки похилого віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі громадяни мають право оформити пенсію за вислугу років, що дає можливість вийти на "заслужений відпочинок" раніше за стандартний пенсійний вік у 60 років. Відомо, представники яких професій можуть претендувати на оформлення такого виду пенсії та які передбачені суми виплат у 2026 році.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію одного з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто має право на пенсію за вислугу років у 2026 році

За даними ПФУ, право на призначення пенсії за вислугу років передбачене для тих громадян, у яких є достатня кількість спеціального трудового стажу роботи, отриманого в закладах і на посадах, що гарантують її оформлення. Зокрема, у списку:

Працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення — стаж роботи від 25 років на початок квітня 2015 року до 26 з половиною років на 11 жовтня 2017 року; Диспетчери, які здійснюють управління повітряним рухом — для чоловіків спецстаж становить 35 років, для жінок — 30 років; Працівники інженерно-технічного складу цивільної авіації — для чоловіків від 25 років на початок квітня 2015-го до 26 з половиною років на 11 жовтня 2017-го, для жінок від 20 років на 1 квітня 2015-го до 21 з половиною років на 11 жовтня 2017 року; Працівники залізничного транспорту та метро — для чоловіків 30 років, для жінок — від 25 років; Громадяни, зайняті на польових та геологорозвідувальних роботах — для чоловіків 30 років, з яких 12 з половиною років на пільгових роботах (за списком №2), для жінок — 25 років, з яких 10 років на пільговій роботі; Артисти — стаж творчої діяльності 20 — 35 років; Спортсмени — стаж від 25 років, зокрема перебування у складі збірних команд не менш ніж шість років; Військовослужбовці — якщо мають вислугу 20 років, а також якщо страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 з половиною календарних років становить служба.

Вичерпний список та умови призначення таких виплат містяться у законі "Про пенсійне забезпечення".

Суми пенсійних виплат за вислугу років

Згідно зі ст. 13 закону № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пенсії за вислугу років призначають в наступних розмірах:

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Військовим, які мають вислугу 20 років і вище, сума пенсії становить:

За вислугу 20 років — 50%, а звільненим у відставку за віком/за станом здоров’я, особам, звільненим зі служби в поліції, Служби судової охорони, ДБР та звільненим зі служби у НАБУ за віком чи через хворобу, звільненим зі служби в органах та підрозділах цивільного захисту за віком чи за станом здоров’я — 55% від грошового забезпечення;

За кожний рік вислуги понад 20 років — встановлюють три відсотки від суми грошового забезпечення.

Військовим, які мають страховий стаж 25 років і вище, з яких не менше 12 з половиною календарних років становить служба:

За стаж 25 років встановлюють 50% і за кожний повний рік стажу понад 25 років — один відсоток від суми грошового забезпечення.

Водночас, максимальна пенсія не повинна перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення, а громадянам, які під час служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і віднесені до категорії 1, — 100%, до категорії 2, — 95%.

Для цивільних професій (освіта, медицина тощо) сума розраховується за загальними правилами пенсійного забезпечення залежно від набутого страхового стажу та зарплати, а не є фіксованим відсотком від окладу.

Як оформити пенсію за вислугу років

Працівникам, які мають право на пенсійні виплати за вислугу років, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду:

особисто у будь-якому відділенні ПФУ;

через сайт фонду, портал держпослуг "Дія".

До заяви необхідно буде додати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

інформацію про адресу проживання;

трудову книжку (інші документи з підтвердженням стажу роботи);

додаткові документи;

військовий квиток (трудову книжку).

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому Пенсійний фонд нарахує пенсію вище 26 000 грн. За правилами, на максимальну суму мають право громадяни, які отримують виплати за спецзаконами за виняткову роботу. Зокрема, такі пенсії надають тим, у кого робота пов'язана з небезпекою для здоров’я чи службою у держорганах. Визначення розмірів таких пенсій відбувається інакше, ніж для традиційних виплат.

Ще Новини.LIVE писали про те, що цього року особи з інвалідністю ІІІ групи мають право на мінімальну пенсійну виплату у розмірі 12 390 грн. Така група надається за наявності помірних порушень функцій організму, що негативно впливають на життя. Йдеться про відхилення на рівні 40-65%.