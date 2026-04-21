Пенсію можна купити у 2026 році: скільки коштує та які необхідні документи

Українське законодавство дозволяє громадянам "купити" собі пенсію за рахунок оплати необхідної кількості страхового стажу одноразово за попередні періоди або поступово через здійснення щомісячних добровільних внесків. Ці два варіанти різняться за оперативністю.

Сплата за стаж за попередні періоди для пенсії

Страховим стажем називають період, упродовж якого за громадянина здійснювалися грошові внески до системи загальнообов’язкового державного соцстрахування. Від нього залежить право на:

оформлення пенсії за віком;

нарахування лікарняних виплат;

виплату допомоги з безробіття;

надання інших соцгарантій.

Громадянам доступні два варіанти отримання додаткових років страхового стажу: разова сплата за всі попередні періоди та добровільна участь (оплата щомісяця).

Механізмом разової сплати можуть скористатися ті, кому потрібно швидко отримати стаж для оформлення пенсії. Дозволяється робити внески за конкретні місяці, коли людина не працювала офіційно.

У 2026-му мінімальний розмір такого внеску становить 3 804 грн за один місяць. Оплата повинна здійснюватися повністю упродовж десяти днів після того, як було укладено договір.

Щомісячна сплата за страховий стаж

Механізм добровільної участі (оплата щомісяця) передбачає укладення договору щонайменше на один рік і поступову сплату внесків. Цього року мінімальний щомісячний внесок становитиме 1 902 грн. Страховий стаж буде накопичуватися поступово разом із платежами.

Відповідний варіант підійде тим, хто має намір заздалегідь подбати про пенсійні виплати на заслуженому відпочинку.

Для оформлення договору необхідно звернутися до органів податкової служби за місцем проживання заявника. Передбачені два варіанти: паперовий та електронний формат. Заздалегідь необхідно подбати про такі документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу (копія);

трудова книжка (копія);

довідка про стаж (форма ОК-5).

Зокрема, для членів особистого селянського господарства необхідні додаткові документи — підтвердження членства. А для домашніх працівників — трудовий договір (копія).

Передбачені певні обмеження:

Під час укладення договору громадянин не повинен бути застрахованим; Право на купівлю поширюється тільки на ті періоди, коли людина не мала офіційної роботи чи не вела підприємницьку діяльність; Якщо внески не були сплачені через пільги — відповідний стаж не відновиться; Угоду можна укладати громадянам від 16 років.

Стежити за своїм страховим стажем можна онлайн на порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там можна перевірити таку інформацію:

загальний стаж;

зарплату, з якої робилися внески;

дані цифрової трудової книжки;

своєчасність сплати внесків.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні переглянули мінімальну пенсію для рідних військових, які загинули чи зникли безвісти. Для таких громадян допомогу будуть надавати у розмірі 10 020 грн (для родин від двох і більше осіб, окрім непрацездатної матері/батька, дружини/чоловіка).

Ще Новини.LIVE писали, що цьогоріч норми законодавства передбачають нарахування різних надбавок до пенсій. Зокрема, деяким жінкам передбачена доплата до 40% від розміру прожиткового мінімуму.