Головна Фінанси Як Пакунок школяра вплине на призначення субсидії — відповідь ПФУ

Як Пакунок школяра вплине на призначення субсидії — відповідь ПФУ

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 08:45
Чи вплине на субсидію грошова допомога у 5 тисяч гривень сім’ям першокласників
Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Одноразова грошова допомога у п'ять тисяч гривень, яку отримуватимуть батьки першачків в рамках програми Пакунок школяра, не вплине на сукупний дохід сім'ї під час оформлення житлової субсидії.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Пакунок школяра та житлова субсидія 

Як зазначається, Кабмін України передбачив, що надання одноразової грошової допомоги учням перших класів не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання всіх видів соціальної допомоги.

У ПФУ також нагадали, що до сукупного доходу домогосподарства, який обчислюється для оформлення житлової субсидії, входять:

  • зарплата;
  • пенсія;
  • стипендія (крім соціальної);
  • соціальні виплати;
  • допомога по безробіттю, інші страхові виплати;
  • грошові перекази з-за кордону;
  • дивіденди від цінних паперів;
  • інші доходи;
  • кошти від оренди землі, продажу майна.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи (ВПО), якщо укладуть офіційний договір про оренду житла та зареєструють документ у ПФУ, отримають від держави часткову компенсацію на оплату квартири чи будинку.

Розмір компенсації залежить від доходів ВПО: 

  • українцям зі стабільним заробітком держава надасть часткову компенсацію;
  • малозабезпечені сім'ї можуть розраховувати на повну компенсацію.

В останньому випадку орендар фактично не витрачає власні гроші на квартиру, адже за нього це робить держава.

Раніше ми розповідали, що пільги у 2025 році надаються за новими правилами. Відомо, хто з українців може залишитися без підтримки. Дізнавайтесь також, що буде із субсидією, якщо отримати виплату до Дня Незалежності.

