Ощадбанк автоматично списує по 150 грн: яких карток стосується та як уникнути

Банківська картка та гроші. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році державна фінустанова "Ощадбанк" у рамках внутрішніх правил може списувати з банківських карток клієнтів щомісячну комісію за обслуговування неактивних рахунків. Відповідні стягнення можуть торкнутися кожного, адже поширюються на всі картки, якими тривалий час не користуються.

Про те, за яких умов загрожують додаткові фінансові втрати, розповідають Новини.LIVE.

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Коли Ощадбанк автоматично списує комісію

Згідно з чинними правилами, банк може стягувати щомісячну комісію після одного року повної відсутності операцій за рахунком.

Таке списання може торкнутися кожного рахунку, якщо банк зафіксує, що за ним не відбувається жодної активності.

При цьому автоматичне стягнення банківських комісій, а також здійснення внутрішніх переказів між основною та віртуальною карткою система не вважатиме за рух коштів.

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Згідно з умовами, якщо протягом 12 місяців поспіль за рахунком не було жодних операцій із зарахування або списання коштів, банк зніме комісію за тарифом. Розмір стягнення становить 150 грн.

Проте, якщо на балансі виявиться менше цієї суми, то банк спише лише залишок, у мінус рахунок не піде.

Як уникнути списання комісій в Ощаді

Для того, щоб не сталося відповідної ситуації, клієнт може закрити банківський рахунок, написавши заяву у відділенні банку. Після цього касир повинен видати залишок з рахунку або можна самостійно переказати у застосунку. Якщо ж гроші залишаться, то рахунок не закриється.

Також є такі варіанти для уникнення сплати комісії:

у разі відкриття онлайн-депозиту в Ощад 24/7;

здійснення розрахунку карткою щонайменше раз за шість місяців;

у разі поповнення картки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що влітку в Ощадбанку діють нові умови для валютних операцій. За правилами НБУ, клієнти отримали більше можливостей через збільшені ліміти. Зокрема, на операції з купівлі безготівкової валюти зросли учетверо, а на зняття готівкових коштів — удвічі.

Ще Новини.LIVE писали, за яких умов в Ощадбанку можуть нарахувати на картки кешбек у 20-40% за підписки на сервіси Netflix, ChatGPT Plus, YouTube. За даними банку, йдеться про акцію, що стосується лише карт Mastercard, емітованих Ощадбанком.