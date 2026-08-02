Ощадбанк надає енергокредити до 480 000 грн по-новому: які умови та ставки

Люди за комп'ютером, відділення банку. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державна фінустанова "Ощадбанк" поліпшила умови кредитної програми, що передбачає надання коштів на придбання обладнання для енергонезалежності. Спектр товарів, на що можна взяти кредит, суттєво розширили.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію фінустанови.

Як змінились правила на енергокредити в Ощадбанку

Згідно з новими умовами, клієнти, які бажають скористатися кредитною програмою "Моя енергонезалежність", зможуть оформити більше видів обладнання та пристроїв для зміцнення енергостійкості.

"Ощад розширив можливості кредитної програми "Моя енергонезалежність". Відтепер її можна використати не лише для встановлення сонячних панелей чи іншого обладнання для автономного живлення, а й для енергоощадного оновлення та відновлення оселі", — йдеться у повідомленні.

Оновлені правила передбачають, що за кредитні кошти тепер дозволяється придбати товари за різними напрямками. А саме:

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Для енергозбереження — вікна, двері, матеріали для утеплення фасадів, покрівлі та інші рішення, що допомагають зберігати тепло; Для відновлення житла — будівельні матеріали, сантехніку, інструменти, обладнання, оплатити супутні роботи; Для енергоефективності у вигляді побутової техніки — холодильники, пральні машини, плити, телевізори та інше обладнання, яке допомагає зменшити споживання електроенергії.

Водночас відсоткова ставка може бути встановлена в обсязі 29% річних, починаючи з 31-го дня користування кредиту.

Також клієнтам надалі доступні кредити для придбання:

сонячних електростанцій;

систем накопичення енергії;

теплових насосів;

вітрогенераторів.

Умови надання енергокредитів в Ощадбанку

Згідно з інформацією банку, клієнти можуть оформити кредит на енергефективність у сумі від 10 000 до 480 000 грн на термін від 12 до 120 місяців.

За умови виконання вимог щодо цільового використання кредиту, розмір відсоткової ставки щомісячно буде компенсуватися Національною установою розвитку до рівня:

протягом першого року кредитування — 0% річних;

протягом другого року — 5% річних;

протягом третього року — 7% річних;

починаючи з четвертого року кредитування і до кінця дії кредиту — повна оплата за ставкою UIRD 3+7.

Також, зокрема, додаткові вимоги передбачають, що загальна площа домогосподарства не повинна перевищувати 300 кв.м, а розмір середньомісячного сукупного доходу родини за останні пів року не повинен бути вищим за десятикратний розмір місячної середньої заробітної плати в Україні.

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