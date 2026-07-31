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Головна Фінанси Ощадбанк скасував комісію: яку послугу надаватимуть безкоштовно

Ощадбанк скасував комісію: яку послугу надаватимуть безкоштовно

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 06:01
Ощадбанк скасував комісію за одну з послуг: нові правила
Банківська картка у руці, відділення. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У держфінустанові "Ощадбанк" оновили правила за послугою надання кредитів у готівці, зокрема на відновлення, придбання авто з підтвердженням цільового використання коштів та на енергонезалежність. Клієнтам стала доступна можливість отримання кредитних готівкових коштів без комісій.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ощадбанку, передають Новини.LIVE.

Як Ощадбанк змінив правила для клієнтів

Як зазначають у банківській установі, влітку 2026 року клієнти, які потребують кредитних коштів на ремонт, навчання, подорожі чи інші важливі витрати, отримали ще більше вигідних фінансових можливостей. Тепер оформлення кредитування готівкою в усіх банківських відділеннях відбуватиметься без стягнення додаткової комісії за оформлення кредиту.

"Ощад скасовує комісію за надання кредиту готівкою. Добрі новини для тих, хто планує великі покупки чи реалізацію важливих проєктів", — йдеться у повідомленні.

Згідно з внесеними змінами щодо кредитування готівкою у банку, тепер передбачені такі умови:

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  • скасовано комісію у 1,99% за надання кредиту;
  • ставка 36% річних поширюватиметься на кредити від 100 000 грн.

Що варто знати про оформлення кеш-кредиту в Ощадбанку

За інформацією Ощадбанку, надання кредиту у готівковому вигляді можливе:

  • для громадян від 21 до 65 років;
  • не потрібні застава та поручителі.

Що стосується необхідних документів, то йдеться про мінімальні вимоги. Кредити надають клієнтам на основі поданих:

  • паспорта громадянина;
  • ідентифікаційного коду;
  • документа про доходи та утримання з них за останні шість місяців.

Згідно із загальними умовами:

  • сума кредиту у готівці може становити від 10 000 до 500 000 грн;
  • термін кредиту передбачений від 1 до 5 років;
  • відсоткова ставка від 36% (за суми кредиту від 100 000 грн) до 48% річних (за суми кредиту до 99 999 грн).

Кеш-кредитування "На відновлення" має такі умови:

  • сума кредиту може становити від 50 000 до 500 000 грн;
  • термін кредиту передбачений від 1 до 5 років;
  • відсоткова ставка — 48% річних (також ставка може бути встановлена у розмірі 29%, починаючи з 31-го календарного дня користування кредитом за умови надання клієнтом підтверджуючих документів про цільове використання коштів на товари/послуги).

Ті, хто хотів би оформити кредит готівкою від Ощадбанку, можуть залишити заявку на сайті. Після чого менеджер у телефонному режимі відповість на всі питання щодо кредитної програми.

Ще Новини.LIVE розповідали, що клієнти Ощадбанку можуть автоматично взяти участь в акційній програмі з розіграшу сертифікатів у 2 000 грн. Останній шанс скористатися відповідною пропозицією доступний до кінця липня. Для цього слід оформити у відділенні угоду страхування за програмою "Моє здоров’я".   

Також Новини.LIVE писали, що раніше в Ощадбанку можна було відкривати електронні картки онлайн тільки чинним клієнтам, однак зараз така послуга доступна і новим. При цьому відкриття таких карток можливе без візиту до відділень. У фінустанові існує два способи для реєстрації.  

Ощадбанк гроші банки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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