Зарплата чиновників зросла: які виплати їм нараховують

Дата публікації: 3 травня 2026 15:02
Зарплата чиновників в Україні: хто заробляє найбільше і про які суми йдеться
Люди в офісі, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Україні поменшало державних службовців, натомість зросли середня зарплата тих, хто працює у центральних органах влади і не тільки. Так, у березні їхні виплати майже сягнули 59 000 гривень. При цьому безпосередньо у відомствах виплати відрізняються.

Відповідні дані опублікувало Міністерство фінансів, передає Новини.LIVE.

Які зарплати отримують чиновники 

Відомо, що за березень гроші виплатили 165 400 громадянам, які перебували на державній службі. Це на понад 2 000 менше, ніж в аналогічний період у 2025 році.

Так, середній показник виплат працівникам з центральних органів влади (Апарат Верховної Ради, митниця та податкова, держагентства тощо) сягнули    позначки у 58 640 гривень. Найбільші виплати зафіксували:

  • у Антимонопольному комітеті — 95 900 гривень;
  • у НКРЕКП — 95 300 гривень;
  • у Рахунковій палаті — 80 800 гривень;
  • в Апараті Верховної Ради України — 79 000 гривень;
  • у Державній митній службі України — 76 600 гривень.

У місцевих держадміністраціях в березні працювали 23,2 тисячі осіб, середня зарплатня яких склала 35,8 тисячі гривень. Найзабезпеченішими є держслужбовці з Херсонської, Запорізької та Одеської областей. 

В органах судової влади найзаможнішими є службовці з Вищого суду з питан інтелектуальної власності. Їм у середньому платити по 102 000 гривень. Зарплати у 62 400 гривень мали представники Вищої ради правосуддя. 

Дещо менше — це 60 400 гривень та 56 300 гривень заробляють у Вищому антикорупційно муді та Верховному суді відповідно. Натомість як службовці Конституційного суду отримують усього 49 300 гривень.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, показник середньої зарплати в Україні за підсумками березня був на рівні 30 356 гривень. Найвищі виплати у Києві — 49 381 гривень. У двох регіонах України ситуація дещо гірша. Так, найнижчі середні зарплати отримують співробітники у Чернівецькій та Кіровоградській областях — 21 453 та 21 375 гривень відповідно.

Як розповідали Новини.LIVE, мінімальні зарплати в ЄС коливаються від понад 2 700 євро до менш ніж 1000 євро станом на 2026 рік. Найвищі суми платять у таких країнах як Люксембург, Ірландія та Німеччина. Країнами з найменшими зарплатами у населення є Болгарія та деякі її сусіди.

Також Новини.LIVE повідомляли, як каратимуть роботадвців за зменшення чи скорочення виплат. Так, порушення трудового законодавства тягне не лише адміністративну відповідальність. Відомо, які ще санкції можуть застосувати у 2026 році. 

державні органи грошова допомога середня зарплата
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
