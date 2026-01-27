Зарплати в Україні — які нюанси в оплаті та пільги за ненормовану роботу

Молода жінка з паперами. Фото: Freepik

В Україні деяких громадян можуть оформлювати на ненормований робочий день. Відомо, які особливості такого характеру відповідної роботи, оплата праці та додаткові пільги передбачені для працівників з таким графіком у 2026 році.

Що варто знати про ненормований робочий день

Оформлення на ненормований робочий день можливе виключно для окремих категорій працівників в умовах, коли нормування часу трудового процесу неможливе. За потреби такі працівники можуть виконувати роботу понад звичайну тривалість робочого часу. При цьому вона не вважатиметься понаднормовою. Мірою праці може бути не лише тривалість робочого часу, а й список обов'язків і обсяг виконаних робіт (навантаження).

Відповідний режим робочого часу можуть встановити для працівників, яким для якісного виконання обов’язків, передбачених трудовим договором, необхідно іноді працювати понад норму робочого часу.

Потреба у виконанні роботи після завершення нормального робочого дня може бути передбачена як розпорядженням роботодавця, так і з власної ініціативи співробітника.

Оплата та пільги за ненормовану роботу

Робота, виконана понад звичайну тривалість робочого часу співробітника, не вважається понаднормовою. З огляду на це, не передбачена додаткова оплата за ненормований робочий день. Проте роботодавці можуть встановити доплату до окладу за ненормований робочий день.

У разі встановлення ненормованого робочого дня для працівника, залучення у вихідні та святкові дні відбувається у тому ж порядку, як і для решти працівників. За роботу в такі дні мають платити у подвійному розмірі або надавати співробітнику інший день для відпочинку.

Єдиною пільгою, передбаченою законом за роботу в режимі ненормованого робочого дня, є право на отримання додаткової щорічної оплачуваної відпустки тривалістю до семи календарних днів.

