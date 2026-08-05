У Нафтогазі пояснили, у яких ситуаціях загрожує поява боргу за газ: три причини

Платіжки, газова плита. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" назвала основні причини, чому у комунальних платіжках може виникати заборгованість за спожитий газ. Також клієнтам надали рекомендації та оприлюднили ключові правила, які убезпечать від некоректних нарахувань за блакитне паливо.



Про те, які помилки можуть обернутися боргом, розповідає видання Новини.LIVE.

У яких ситуаціях загрожує поява боргу за газ

За інформацією компанії, щоб уникнути накопичення заборгованості за спожитий природний газ, клієнти зобов'язані знати та дотримуватися кількох важливих правил.

В основному неправильні нарахування за спожите блакитне паливо та, у підсумку, борг може загрожувати у разі допуску трьох ключових помилок. Щоб убезпечити себе від негативного розвитку подій, українці мають:

Сплачувати за газ вчасно — до 25 числа щомісяця, адже через несвоєчасну або часткову оплату може виникнути накопичення боргу, навіть за невеликих обсягів споживання. Бути уважними під час здійснення оплати — необхідно перевірити, чи правильно вказано особовий рахунок та реквізити газової компанії. Передавати точні дані лічильника щомісяця — це дозволить уникнути середнього розрахункового обсягу, що може суттєво відрізнятися від фактичного рівня споживання.

Дотримуючись таких простих кроків як своєчасність, уважність та контроль, громадяни зможуть не турбуватися про появу можливої заборгованості та уникнути зайвого клопоту.

Як правильно розрахуватися за газ та коли можна повернути кошти

За даними компанії, розрахуватися за газ можна за кілька хвилин, зважаючи на певні важливі деталі:

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необхідно ретельно перевірити номер особового рахунку те ввести без помилок;

зазначити свої дані — прізвище, адресу або ІПН. Це дасть змогу банкам і платіжним системам коректно обробити операцію;

перевірити реквізити, які компанія навесні оновила — перед підтвердженням потрібно впевнитися, що кошти надсилаються саме на розрахунковий рахунок ГК "Нафтогаз України": UA723204780000026006000255925.

Оплатити рахунки можна такими способами:

особистий кабінет на my.gas.ua;

сайт gas.ua — навіть без реєстрації;

застосунок "Куб".

У разі появи ситуації, коли під час оплати за газ виникли неточності, наприклад, було введено не ту суму або ж не ту цифру у реквізитах, то для клієнтів передбачена можливість поверення коштів. Для цього необхідно виконати такі кроки:

Написати заяву на повернення; Прикріпити копії паспорта/ідентифікаційного коду; Додати чітке фото або скан квитанції (чеку, банківської виписки); Прикріпити довідку з банківськими реквізитами власного рахунку (IBAN, МФО банку, ЄДРПОУ банку); Передати документи, відправивши на електронну адресу або поштою: 25009, м. Кропивницький, отримувач — ТОВ "ГК "Нафтогаз України".

Водночас питання щодо доставки газу та нарахування за цю послугу належать до компетенції місцевого Оператора газорозподільної мережі (ГРМ), а тому у разі появи проблем, варто звертатися за отриманням необхідної інформації до нього. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" займається виконанням виключно функції постачальника природного газу.

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