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Головна Фінанси Заміна пошкоджених доларів: які правила інкасо в Ощадбанку

Заміна пошкоджених доларів: які правила інкасо в Ощадбанку

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 06:01
Процедура інкасо в Ощадбанку: яка комісія за заміну доларів та терміни у 2026 році
Жінка біля банківського відділення. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку", які мають пошкоджені або дуже старі банкноти американської валюти, можуть скористатися банківською операцією інкасо. Фінустанова пропонує стандартні умови для її оформлення та максимальну оперативність у здійсненні. Відомо, які саме долари приймають за такою процедурою та яка вартість у 2026 році.

Про те, як замінити стару валюту у банку, розповідають Новини.LIVE

Які долари приймають для операцій в Ощадбанку

За даними банку, на українському валютному ринку всі банкноти старих зразків, випущених з 1914 року Федеральною резервною системою США, визначаються абсолютно чинним та законним платіжним засобом, а також таким, що не втратив своєї вартості. Подальші роки випуску не мають значення, як і термін придатності, а тому їх не вилучають масово з обігу.

Також за правилами Національного банку України (НБУ), обмін доларів має здійснюватися без відмови у банках та обмінниках. Вони повинні приймати купюри американської валюти, якщо перевірені на валютному детекторі та не мають суттєвих ушкоджень. Зокрема, обміну підлягають купюри навіть з незначними потертостями, невеликими плямами чи штампами.

Порушенням умов ліцензії на операції вважається:

Читайте також:
  • занижений курс обміну для старих купюр;
  • додаткові комісії за обмін;
  • відмова в обміні старих банкнот на нові. 

Коли слід обмінювати купюри за інкасо в Ощадбанку

В банку зауважують, що важливим фактором в обміні купюр американскої валюти є не рік випуску, а рівень пошкодження банкнот. З серйозними дефектами їх можуть прийняти виключно за процедурою інкасо.

Йдеться про банківську послугу з обміну значно зношених, пошкоджених банкнот, коли банк відправляє їх до банку-кореспондента за кордон.

Значно пошкодженими визнають такі купюри:

  • Сильно обгорілі;
  • Навпіл розірвані;
  • Залиті фарбою, хімікатами;
  • Сильно забруднені;
  • Зі значною кількістю написів. 

Якщо касир визнав долари значно пошкодженими, то має запропонувати прийняти їх через інкасо. У рамках такої процедури їх відправлять до банку-емітента Сполучених Штатів для здійснення заміни. 

Загалом процедура відбувається так: 

  • клієнт має принести пошкоджені долари у банк;
  • касир або експерт має визначити ступінь пошкодження;
  • клієнт повинен написати заяву на інкасо, в якій вказати номінали та серійні номери;
  • після цього готівку відправлять за кордон;
  • термін виконання операції може становити від кількох тижнів до одного року;
  • після прибуття готівки з-за кордону банк має видати нові банкноти або зарахувати кошти на рахунок клієнта.

У 2026 році комісія за таку операцію становить 10–30% від номінальної вартості.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку влітку закрили частину старих карток. Зокрема, заблокували ті, за якими не було жодних операцій з 1 січня 2025 року або на картковому рахунку не було коштів. Йдеться про картки, термін дії яких добіг кінця на початку повномасштабного вторгнення. Щоб повернути доступ до рахунків клієнти повинні звернутися до банку для перевипуску. 

Ще Новини.LIVE писали, що у серпні Ощадбанк змінив правила для здійснення валютних операцій. У рамках вимог Нацбанку, громадяни отримали значно ширші можливості через підвищені ліміти. Зокрема, зміни торкнулися обмежень на операції з придбання безготівкової валюти: ліміт підвищили учетверо. Також удвічі підняли рівень на зняття готівки та розрахунки за кордоном.  

Ощадбанк гроші банки валюта долари
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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