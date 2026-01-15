Надбавка за вислугу років у 2026 році — хто має право та розмір виплат

Працівники в офісі. Фото: Freepik

У 2026 році громадянам, які працюють у державних та комунальних установах, передбачене право на надбавку до посадового окладу за вислугу років. Відомо, які нині діють правила щодо відповідних виплат.

Питання нарахування сум надбавок закріплене законом №4695-IX "Про Держбюджет-2026".

Реклама

Читайте також:

Хто в Україні має право на надбавку за вислугу років

Чинне законодавство передбачає, що надбавки за вислугу років можуть бути частиною заробітної плати кількох категорій працівників. Відповідні доплати є одним із шляхів стимулювання праці.

Розмір нарахувань за вислугу років прив'язаний до кількості відпрацьованих років. У бюджетних установах такі щомісячні доплати зараховуються виключно за той стаж, що підпадає під законодавчі вимоги.



Виплату надбавки за вислугу років гарантують:

бухгалтерам;

державним службовцям;

медичним працівникам;

педагогам;

науково-педагогічним працівникам;

працівникам бюджетної сфери.

Як нараховують надбавку за вислугу років у 2026 році

Кожній з вищевказаних категорій працівників бюджетної сфери призначають різні розміри надбавок за вислугу років. Їх визначають у відсотках від окладу:

Державні службовці в держорганах, де була здійснена класифікація посад держслужби, мають право на 2% від окладу за кожен календарний рік стажу державної служби, проте не вище 30%. Вчителі, науково-педагогічні та наукові працівники — за наявності стажу більш ніж три роки — 10% від окладу, понад 10 років — 20%, більш ніж 20 років — у розмірі 30%. Працівники закладів культури (театральні установи/будинки культури/музеї) — якщо кількість стажу вище трьох років — у розмірі 10%, більш ніж 10 років — 20%, понад 20 років — у розмірі 30% від окладу. Працівники сфери фізичної культури та спорту — якщо є стажу більш ніж три роки — 10%, мінімум 10 років — 20%, вище 20 років — частка у 30%. Працівники соціального захисту населення — стаж у три роки — 10%, понад 10 років — 20%, більш ніж 20 років — у розмірі 30%.

Формула надбавки за вислугу років:

Посадовий оклад × Відсоток надбавки: Сума надбавки.

Розмір визначають пропорційно до кількості відпрацьованих днів (залежить від норми праці за місяць). Якщо було відпрацьовано лише половину від місячної норми, то надбавка буде нараховуватися відповідно до відпрацьованого обсягу норми праці. Зокрема, тим, хто працює на 0,25 ставки, буде надане право на надбавку, виходячи з 0,25 посадового окладу.

Раніше Кабінет Міністрів вніс зміни у постанову "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів" щодо підвищення базового показника для розрахунку окладів працівників бюджетної галузі. Він не переглядався останні два роки.

Зміни передбачають, що з 1 січня посадові оклади визначаються залежно від тарифної ставки працівника першого тарифного розряду у розмірі 3,47 тис. грн. Торік показник становив 3195 грн.

Раніше ми писали, коли в Україні можлива індексація заробітної плати у 2026 році. З січня її було обнулено й відлік, почнеться знову не з грудня.

Також повідомлялося, що цьогоріч зріс розмір погодинної оплати праці до 52 грн. Нарахування виплат для такого характеру роботи має свої особливості.