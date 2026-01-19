Борги із зарплати під час війни — коли не вважаються порушенням

Підрахунок на калькуляторі. Фото: Fotolia

У Державній службі з питань праці розповіли про правомірність невиплати заробітної плати під час воєнного стану. У відомстві уточнили, коли роботодавець може звільнятися від відповідальності за порушення зобов’язання щодо термінів оплати праці.

Про це йдеться у пояснення пресслужби Центрально-Західного міжрегіонального управління Держпраці.

Правомірність невиплати зарплати під час війни

Як зазначили у відомстві, згідно з нормою, роботодавець зобов'язаний виплачувати заробітну плату щонайменше двічі на місяць. Проте під час війни можливі форс-мажорні обставини. Зокрема, у разі виплати коштів через установи банків, то об’єктивних підстав для невиплати зарплатні значно менше, ніж під час виплати у касі підприємства.

Згідно зі статтею 10 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", роботодавці мусять вживати всі можливі заходи для забезпечення права своїх підлеглих на своєчасне отримання зарплати.

У Держпраці зауважили, що роботодавці можуть бути звільнені від відповідальності за порушення зобов’язання щодо термінів оплати праці лише в одному випадку. Необхідно буде довести, що порушення виникло через бойові дії або інші обставини непереборної сили.

Борги із зарплати в Україні

За інформацією Опендатабот, як свідчать дані Єдиного реєстру боржників, в Україні станом на початок 2026 року налічується понад 36,63 тис. активних проваджень щодо невиплати зарплати. Лише за останній рік кількість справ підвищилась на 6%.

Аналітики зазначають, що минулий рік став антирекордним за числом нових проваджень. Загалом було порушено 9,17 тис. справ проти 488 компаній. Обсяг на 30% вищий проти 2024 року. Також він вважається найвищим показником за останні п’ять років. Близько 2 тис. активних справ були відкриті ще у 2017 році.

Найбільший обсяг заборгованості накопичили компанії, що працюють у промисловості, більш ніж чверть — компанії, що випускають хімічну продукцію, ще майже стільки ж — підприємства сфери постачання електрики та газу.

Більш ніж третина проваджень, відкритих у 2025 році, припадала на Дніпропетровську область (3,2 тис. справ), а також на Івано-Франківську, Сумську та Львівську області.

Левова частка боргів — за приватним бізнесом (62%), близько чверті — за комунальними підприємствами, понад 13% — за державними.

Раніше повідомлялося, що у Раді виступають за підвищення зарплати працівникам сфери охорони здоров'я. Законопроєкт передбачає оклади на рівні 40 тис. грн.

Ще писали, що громадянам, які працюють у державних та комунальних установах, надають надбавки до окладів за вислугу років. Відомо, як нараховують у 2026 році.