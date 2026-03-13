Ліміти для переказів у ПриватБанку — на які суми встановлені обмеження

Банківське відділення, картка. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Для українців у березні 2026 року продовжують діяти ліміти на перекази коштів з картки на картку через повномасштабну війну. Відомо, які суми дозволені для відправлення у державному "ПриватБанку" та як збільшити обсяг.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.



Ліміти на перекази на картки у ПриватБанку у березні

У березні 2026 року для клієнтів банківської установи діють різні ліміти, залежно від того, йдеться про отримання чи відправлення коштів.

Для одного клієнта протягом календарного місяця передбачені такі умови на перекази по Україні:

Ліміт на отримання становить 1 000 000 грн і не більш ніж 350 зарахувань на картки.

Ліміт на відправлення — до 100 000 грн і не більше 200 переказів з усіх карток клієнта.

Водночас, у банку передбачена можливість збільшення дозволеної суми для здійснення грошових переказів на картки за місяць. Такою опцією можуть скористатися ті, хто має офіційні високі заробітки і цьому є документальне підтвердження.

Як збільшити ліміт для переказу

Згідно з правилами, банк застосовує різні підходи у питанні збільшення суми для здійснення переказів протягом місяця. Вони залежать від того, хто виступає відправником.

Так, якщо дохід перевищує поточний ліміт на відправлення, його можна збільшити, надавши документи, що підтверджують надходження. Залежно від джерела доходу громадянин повинен надати для банку такі документи:

Звичайні громадяни, які мають заробітну плату або пенсію в іншому банку, — підійде довідка ОК-5 або ОК-7. Їх можна легко отримати у мобільному застосунку "Дія" або на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ). Фізособи-підприємці — потрібно надати податкову декларацію разом із квитанцією №2 або документ зі штампом державного органу. Відповідну квитанцію можна отримати у "Дії" або на сайті Єдиного державного реєстру. Волонтерська діяльність — для банку необхідно буде надати будь-який документ, що підтверджує волонтерську діяльність.

Про що ще варто знати

Також у ПриватБанку передбачений запобіжник на здійснення онлайн-розрахунків, що дозволяє убезпечувати гроші від несанкціонованих шахрайських списань.

Згідно з правилами банківської установи, відповідне обмеження передбачається для всіх карт за замовчуванням у сумі 2 тис. грн на добу. Відповідний ліміт можна самостійно змінити у мобільному застосунку "Приват24".

Для цього потрібно натиснути на перемикач "Оплата в Інтернеті", що передбачатиме виключно ті розрахунки, які не вимагатимуть підтвердження.

У разі неактивованої функції "Оплата в Інтернеті" здійснення онлайн-розрахунків буде неможливим, окрім тих, що потребуватимуть підтвердження шляхом SMS-повідомлень або через сповіщення у застосунку.

Ще ми писали, що з квітня цього року у ПриватБанку зміняться деякі тарифи. Йдеться про скасування можливості платити меншу комісію на здійснення міжнародних переказів з картками Mastercard.

Також ми розповідали, що у березні на фіноперації з готівковими коштами у ПриватБанку встановлені обмеження. Ліміти різняться залежно від каналу зняття грошових коштів в межах України та за кордоном.