Виплати в армії у грудні — кому нарахують додаткові суми до 30 тис. грн

Українські військові. Фото: Генштаб

У грудні 2025 року одній з категорій військовослужбовців виплатять додаткові суми коштів до грошового забезпечення. Зокрема, бійці сержантського та старшинського складу зможуть розраховувати на 27 тис. грн.

Про особливості нарахування виплат розповідає видання Новини.LIVE.

Кому нарахують додаткові виплати у грудні 2025 році

Йдеться про право на виплату грошового заохочення до служби у Збройних силах України за контрактом. Відповідне питання регулює закон 2232-XII "Про військовий обов'язок і військову службу".

Згідно з ним, у грудні поточного року на додаткову суму допомоги будуть претендувати бійці, які долучилися до української армії, уклавши контракт у листопаді.

Право на таку виплату поширюється виключно на тих, хто вперше підписав контракт з оборонним відомством.

Розмір відповідної заочувальної допомоги для рядових, сержантів та офіцерів суттєво різниться. Рівень виплати прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на січень року. У 2025 році базова сума для розрахунку становить 3028 грн.

Зокрема, виплата у сержантського та старшинського складу дорівнюватиме понад 27 тис. грн за умови укладення контракту на щонайменше три роки (дев’ять прожиткових мінімумів). Щодо інших сум, то військові можуть претендувати:

Рядовий склад — понад 24 тис. грн за укладення контракту на три роки (вісім розмірів прожиткового мінімуму). Офіцерський склад — 30 тис. грн за укладення контракту на понад один рік (десять розмірів прожиткового мінімуму).

Механізм нарахування виплат за перший контракт

За нормами закону, якщо військовий вперше уклав контракт, то гарантовано отримає заохочувальну виплату до суми свого законного грошового забезпечення, розмір якого стартує з понад 20 тис. грн. Право на виплати мають затверджувати командири відповідними наказами. Для отримання допомоги військовий повинен написати рапорт на ім’я командира.

Гроші надійдуть на рахунки після того, як набудуть чинності контракти, відбудеться призначення на посади та старт несення служби.

Служба в ЗСУ за контрактом надає гарантію у стабільних доходах, соцпідтримці та в праві обирати необхідне місце служби.

Підписувати контракти на контракту службу можуть як повнолітні українці, так і іноземці або особи без громадянства. Громадяни, які вже несуть службу, теж можуть укласти контракт.

Така служба передбачає підготовку на професійному рівні та змогу підвищити кваліфікацію. Це надасть можливість просуватися по службі та робити кар’єру.

