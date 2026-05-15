Довічна пенсія за вислугу років для військових: хто має право та яким буде розмір виплат

Військові на завданні, пенсійне посвідчення. Фото: Генштаб, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні військовослужбовці мають право на довічну пенсію при наявності встановленої вислуги на військовій службі. Вона призначається за наявності низки умов. Виплати нараховуються індивідуально.

Як нараховується пенсія за вислугу років військовослужбовцям, пояснили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області, передають Новини.LIVE.

Кому призначається довічна пенсія

Право на таку пенсію мають військовослужбовці (крім строковиків) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, які проходили службу в:

органах внутрішніх справ;

Національній поліції;

Державному бюро розслідувань;

Національному антикорупційному бюро України;

Службі судової охорони;

Державній пожежній охороні;

Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України;

органах і підрозділах цивільного захисту;

податковій міліції;

Бюро економічної безпеки України;

Державній кримінально-виконавчій службі України.

Вийти на пенсію можна незалежно від віку, якщо на день звільнення особа має 25 і більше календарних років вислуги, або після досягнення 45 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців становить служба.

Сума пенсійних виплат

Розмір пенсійного забезпечення військовослужбовців залежить від тривалості служби та підстав звільнення.

Читайте також:

Для військових, які мають 20 і більше років вислуги, пенсія призначається у розмірі 50% від суми грошового забезпечення.

Водночас для тих, хто звільнився за віком або через стан здоров’я, а також для окремих категорій працівників поліції, Служби судової охорони, ДБР, НАБУ та органів цивільного захисту, цей показник становить 55%.

За кожен рік служби понад 20 років передбачено додаткове збільшення пенсії — на 3% від грошового забезпечення.

Окремі умови діють для людей зі страховим стажем від 25 років, якщо щонайменше 12 років і 6 місяців із цього періоду припадає на службу. У такому випадку пенсія становить 50% грошового забезпечення, а за кожен повний рік стажу понад встановлений мінімум додається ще по 1%.

При цьому законодавством встановлено обмеження: максимальний розмір військової пенсії не може перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення.

Виняток передбачений для учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Особи, віднесені до першої категорії постраждалих, можуть отримувати пенсію у розмірі 100% грошового забезпечення, а другої категорії — 95%.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі українці можуть отримати доплати до пенсій. Розмір надбавок коливається від 23% до 35% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Загалом їх нараховують семи категоріям пенсіонерів.

Також Новини.LIVE писали, якою буде пенсія при зарплаті у 20 000 грн. Щоб розрахувати розмір виплат, треба знати коефіцієнти своєї зарплатні та стажу. На кінцеву суму також можуть впливати різноманітні доплати.