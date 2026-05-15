Головна Фінанси 17 категорій киян отримають одноразову грошову допомогу: хто у списку

17 категорій киян отримають одноразову грошову допомогу: хто у списку

Дата публікації: 15 травня 2026 11:01
Грошова допомога жителям Києва: хто отримає виплати у травні
Люди на вулицях Києва, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

До Дня Києва, який щороку святкують в останню неділю травня, майже 35 тисяч жителів столиці, що потребують додаткової соціальної допомоги, отримають разові грошові виплати в межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам". На реалізацію цієї ініціативи з бюджету столиці планують виділити приблизно 30 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА, передають Новини.LIVE.

Кому та скільки виплатять у травні

Підтримку нададуть соціально вразливим категоріям населення, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують додаткової уваги з боку міста.

Так, матеріальну допомогу у розмірі 1 500 грн виплатять:

  • праведникам Бабиного Яру;
  • учасникам народного ополчення, які брали участь в обороні столиці з вересня до листопада 1941 року;
  • ветеранам підпільно-партизанського руху;
  • батькам та матерям загиблих у мирний час солдатів строкової служби.

По 1 000 грн отримають:

  • репресовані та члени їхніх сімей, яких було примусово переселено;
  • особи, які отримують допомогу на дітей з інвалідністю підгрупи А;
  • діти-сироти;
  • особи, які є одержувачами тимчасової допомоги на дітей без батьківського піклування.

Матеріальну допомогу в сумі 800 грн нарахують особам, які отримують:

  • державну соціальну допомогу на дітей з інвалідністю;
  • соціальну пенсію на дітей з інвалідністю;
  • допомогу на важкохворих дітей;
  • допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • допомогу при усиновленні дитини;
  • державну соціальну допомогу дітям померлого годувальника;
  • допомогу на дітей, що виховуються у багатодітних сім’ях;
  • пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначену дітям;
  • державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

В КМДА зазначили, що особи, які одночасно належать до кількох категорій, отримають одну допомогу в більшому розмірі. Містянам, які перебувають на повному державному утриманні, одноразова адресна матеріальна допомога не виплачується.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі українці протягом пів року отримуватимуть по 1 500 грн грошової допомоги щомісяця. Виплата здійснюється за програмою від представництва Червоного Хреста. Проєкт покликаний допомогти з базовими потребами під час війни.

Також Новини.LIVE писали, що жителям окремих регіонів України нададуть до 20 000 євро. Заявки приймає Міжнародна організація з міграції. Програму реалізують за фінпідтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку ФРН.

Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
