Грошова допомога жителям Києва: хто отримає виплати у травні

17 категорій киян отримають одноразову грошову допомогу: хто у списку
До Дня Києва, який щороку святкують в останню неділю травня, майже 35 тисяч жителів столиці, що потребують додаткової соціальної допомоги, отримають разові грошові виплати в межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам". На реалізацію цієї ініціативи з бюджету столиці планують виділити приблизно 30 мільйонів гривень.
Про це повідомили в Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА, передають Новини.LIVE.
Кому та скільки виплатять у травні
Підтримку нададуть соціально вразливим категоріям населення, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують додаткової уваги з боку міста.
Так, матеріальну допомогу у розмірі 1 500 грн виплатять:
- праведникам Бабиного Яру;
- учасникам народного ополчення, які брали участь в обороні столиці з вересня до листопада 1941 року;
- ветеранам підпільно-партизанського руху;
- батькам та матерям загиблих у мирний час солдатів строкової служби.
По 1 000 грн отримають:
- репресовані та члени їхніх сімей, яких було примусово переселено;
- особи, які отримують допомогу на дітей з інвалідністю підгрупи А;
- діти-сироти;
- особи, які є одержувачами тимчасової допомоги на дітей без батьківського піклування.
Матеріальну допомогу в сумі 800 грн нарахують особам, які отримують:
- державну соціальну допомогу на дітей з інвалідністю;
- соціальну пенсію на дітей з інвалідністю;
- допомогу на важкохворих дітей;
- допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- допомогу при усиновленні дитини;
- державну соціальну допомогу дітям померлого годувальника;
- допомогу на дітей, що виховуються у багатодітних сім’ях;
- пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначену дітям;
- державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.
В КМДА зазначили, що особи, які одночасно належать до кількох категорій, отримають одну допомогу в більшому розмірі. Містянам, які перебувають на повному державному утриманні, одноразова адресна матеріальна допомога не виплачується.
