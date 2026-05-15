Грошова допомога жителям Києва: хто отримає виплати у травні

До Дня Києва, який щороку святкують в останню неділю травня, майже 35 тисяч жителів столиці, що потребують додаткової соціальної допомоги, отримають разові грошові виплати в межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам". На реалізацію цієї ініціативи з бюджету столиці планують виділити приблизно 30 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА, передають Новини.LIVE.

Кому та скільки виплатять у травні

Підтримку нададуть соціально вразливим категоріям населення, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують додаткової уваги з боку міста.

Так, матеріальну допомогу у розмірі 1 500 грн виплатять:

праведникам Бабиного Яру;

учасникам народного ополчення, які брали участь в обороні столиці з вересня до листопада 1941 року;

ветеранам підпільно-партизанського руху;

батькам та матерям загиблих у мирний час солдатів строкової служби.

По 1 000 грн отримають:

репресовані та члени їхніх сімей, яких було примусово переселено;

особи, які отримують допомогу на дітей з інвалідністю підгрупи А;

діти-сироти;

особи, які є одержувачами тимчасової допомоги на дітей без батьківського піклування.

Матеріальну допомогу в сумі 800 грн нарахують особам, які отримують:

державну соціальну допомогу на дітей з інвалідністю;

соціальну пенсію на дітей з інвалідністю;

допомогу на важкохворих дітей;

допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомогу при усиновленні дитини;

державну соціальну допомогу дітям померлого годувальника;

допомогу на дітей, що виховуються у багатодітних сім’ях;

пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначену дітям;

державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

В КМДА зазначили, що особи, які одночасно належать до кількох категорій, отримають одну допомогу в більшому розмірі. Містянам, які перебувають на повному державному утриманні, одноразова адресна матеріальна допомога не виплачується.

