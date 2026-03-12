У Нафтогазі пояснили, від чого залежать коректні суми у платіжках

Люди з паперами, квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" зобов'язані вчасно передавати показники з пристроїв обліку обсягу споживання природного газу. Дотримання такої вимоги є запорукою для споживачів в отриманні коректних сум у комунальних квитанціях.

Як отримувати коректні суми в платіжках клієнтам Нафтогазу

За даними компанії, споживачі зобов’язані самостійно передавати показники лічильників блакитного палива. Це прописано у Кодексі газорозподільних систем, затвердженому постановою №2494 Нацкомісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП).

Всі побутові споживачі, які за умовами договору розраховуються за лічильниками газу, зобов’язані щомісяця фіксувати фактичні цифри приладу обліку та передавати їх щоразу до певного числа.

У компанії наголошують, що для відображення коректних даних у комунальних рахунках за газ необхідно надавати фактичні показники у період з 28 по 5 число щомісяця.

Ігнорування відповідної вимоги може призвести до того, то постачальник нарахує обсяг за середньою нормою споживання газу, як це передбачено правилами.

Вчасно передавати показники з пристроїв обліку обсягу споживання природного газу можна за допомогою таких варіантів:

в особистому кабінеті;

у застосунку "Куб";

через SMS на номер 4647;

на офіційному сайті.

Що ще впливає на правильність інформації у платіжці

Також у Нафтогазі зазначили, що уникнути появи неправильних даних та можливих боргів можна у разі недопуску інших помилок. Для цього слід стежити за:

Правильними реквізитами

Припущення помилки під час заповнення платіжних квитанцій може призвести до того, гроші не зарахуються на баланс і виникне штучний борг, на урегулювання якого доведеться витратити час.

Стабільністю в оплаті за газ

Якщо споживач пропустить оплату до 25 числа поточного місяця, то з наступного періоду вже отримає рахунок із заборгованістю.

Зміна реквізитів для оплати у Нафтогазі

У компанії розповіли про зміну реквізитів для здійснення оплати за природний газ. Там наголосили, що оновлені дані будуть вказані в платіжках.

Також їх було змінено в автоматичному режимі для всіх банків, які є партнерами компанії, тому додавати нову інформацію клієнтам не потрібно.

"Оновлені реквізити ГК "Нафтогаз України" будуть зазначені у платіжках. У банках-партнерах платіжні реквізити зміняться автоматично", — додали у компанії.

