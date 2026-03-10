Відмова від сплати за доставку газу — у Газмережі звернулись до клієнтів

Комунальні квитанції та газ. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українські споживачі зобов'язані розраховуватися за розподіл природного газу, навіть якщо не проживають у власних оселях. У ТОВ "Газорозподільні мережі України" назвали лише два випадки, коли допускається скасування плати за доставку блакитного палива.

Про це повідомила пресслужба Київської філії "Газмережі", передають Новини.LIVE.

Обов'язок регулярного розрахунку за розподіл газу

Як зазначили у Газмережі, факт непроживання в оселі не скасовує обов'язок сплати за доставку природного газу, оскільки газові мережі довкола будинків мають функціонувати надалі, а тому необхідна оплата за розподіл.

"Іноді поширюються чутки, що платити за доставку газу не потрібно, якщо вдома ніхто не проживає. Насправді це не відповідає дійсності. Навіть якщо ви тимчасово виїхали зі своєї оселі, газові мережі навколо неї продовжують працювати — і оплата за розподіл зберігається", — йдеться у повідомленні.

Фахівці компанії постійно обслуговують труби, підтримують їх у безпечному стані, щоб у момент повернення в оселі громадяни могли відразу користуватися блакитним паливом без очікувань та додаткових заяв.

З огляду на це, попри тимчасову відсутність людей в оселях та факт припинення споживання газу, плата буде нараховуватися за мінімально замовлений обсяг, що покриває обслуговування, адже будинок залишається весь час підключеним до мережі.

Два випадки, коли можна не платити за доставку

У Газмережі пояснили, що суми до оплати за розподіл газу можуть не нараховувати тільки у двох випадках:

У разі пошкодження житла внаслідок обстрілів або аварій і припинення газопостачання у зв'язку з небезпечним станом мереж (нарахування зупиняють з місяця, що йде наступним після офіційної фіксації пошкодження); У разі розірвання договору розподілу газу й механічного від'єднання житла від газорозподільної мережі.

У компанії наголосили, що завдяки вчасній оплаті газ надається стабільно.

Уточнити запитання з цього приводу можна, звернувшись до центрів обслуговування або зателефонувавши до контакт-центру: 0 800 303 104.

Як змінилися тарифи на доставку газу у 2026 році

За даними компанії, цього року діє нова вартість доставки блакитного палива для непобутових споживачів.

Відповідно до постанови № 2163 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), тарифи на послуги розподілу природного газу затверджені на такому рівні:

з 1 січня до 31 березня (включно) тариф становить 1,69 грн за 1 м3 на місяць (без ПДВ);

з 1 квітня тариф дорівнює 1,99 грн за 1 м3 на місяць (без ПДВ).

