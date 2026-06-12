Долар чи євро: яка валюта насправді впливає на курс гривні в Україні

Люди на вулиці, пункт обміну валют, гроші, євро, долари. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Курсоутворення в Україні офіційно прив’язане до долара, а курс гривні до інших валют визначається через так звані крос-курси. Водночас через особливості зовнішньої торгівлі та міграційних процесів НБУ дедалі частіше орієнтується на євро.

Про це розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE.



За словами експерта, офіційно основною курсоутворюючою валютою в Україні залишається долар США.

"Національний банк встановлює курс гривні до долара, а потім дивиться курс інших світових валют до долара і через крос-курс формує офіційні курси інших валют", — пояснив Кущ.

Тобто курс євро, фунта стерлінгів чи інших валют до гривні розраховується не напряму, а через співвідношення цих валют до долара на міжнародних ринках.

Втім, на думку аналітика, на практиці НБУ вже давно більше орієнтується на європейську валюту, і на це є причини.

Читайте також:

"Більша частина нашого експорту та імпорту зараз формується в євро. Тому логічно таргетувати саме євро", — наголосив Кущ.



Крім того, значна кількість українців нині живе у країнах Євросоюзу та постійно конвертує гривню саме у європейську валюту.

"Я думаю, що тільки політичні причини заважають Національному банку офіційно визнати, що він уже націлює курс євро, а не курс долара", — зазначив аналітик.

Через це іноді бачимо перекоси на валютному ринку. Наприклад, коли долар зміцнюється щодо євро на світових ринках, а Нацбанк тримає той самий курс євро.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що буде з курсом євро у червні. За прогнозами, він залишається відносно стабільним — коливання тримаються в межах близько 20 копійок. На курс впливає ситуація на світовому ринку, зокрема співвідношення долара до євро, яке останнім часом трохи змістилося. Через це в найближчий тиждень можливе невелике зниження курсу, але без різких стрибків.

Також Новини.LIVE писали, що гривня й надалі буде слабшати. До кінця 2026 року курс долара може зрости до 47-50 грн. У Нацбанку пояснюють такі коливання зростанням макрофінансових ризиків, через які регулятор змушений коригувати курс.