Курс валют у червні: що буде з доларом і євро

У червні зазвичай не очікується серйозних потрясінь на валютному ринку. Але для українців актуальним залишається питання: чи бігти у валютні обмінники, чи поки залишити свої заощадження у спокої.

Що відбуватиметься з курсом долара у перший місяць літа, розповідає Новини.LIVE з посиланням на фінансового аналітика Андрія Шевчишина.

На думку експерта, головними чинниками на валютному ринку стануть надходження міжнародної допомоги, політика Нацбанку, ситуація на світових ринках та безпекова обстановка в країні.

Сценарій 1: долар залишиться в межах 44–45 гривень

Початок літа історично сприяє укріпленню гривні. Люди менше витрачають гроші на великі покупки, бізнес працює не так активно, як восени чи взимку. Через це попит на валюту часто знижується.

"Віддзвонили останні шкільні дзвоники, починається сезон відпусток. Власна плодово-овочева продукція поступає на полиці, імпорт падає. Ціни стабілізуються", — пише аналітик.

За останні 26 років у червні національна валюта зміцнювалася 21 раз. І лише п'ять разів курс рухався у зворотному напрямку.

Якщо допомога від зовнішніх партнерів надходитиме без затримок, а НБУ продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку, долар, ймовірно, залишиться в коридорі 44–45 гривень.

Щодо євро, то експерт очікує його курс на рівні 51–51,9 гривні.

Сценарій 2: долар може подешевшати

Якщо американська валюта почне слабшати на світових ринках, а Україна отримає достатньо зовнішнього фінансування, гривня може зміцнитися сильніше. У такому разі долар може впасти до 43,5 гривні.

"Така тенденція можлива у випадку різкого посилення на світовому ринку, наприклад, якщо у ФРС США буде голубина риторика. Або, наприклад, будуть дії НБУ, спрямовані на ослаблення долара та євро, завдяки значним надходженням зовнішнім надходженням та за умови зниження безпекових ризиків", — пояснює Шевчишин.

Сценарій 3: гривня втратить позиції

Найбільша небезпека для курсу — затримка міжнародної допомоги та погіршення безпекової ситуації. Якщо гроші від партнерів надходитимуть із запізненням, державі доведеться шукати додаткові кошти всередині країни.

Втім, навіть за умови негативного сценарію послаблення гривні буде незначним — до 1%.

"На тлі неспроможності Ради й пасивності ЄС ми побачимо, як Мінфін почне активно залучати валюту й гривню на внутрішньому ринку для фінансування бюджету (така собі капітуляція фінансистів і розуміння, що й у липні допомоги може не бути). Продавці валюти почнуть притримувати її від продажу, формуючи посилення дефіциту, в той час як НБУ буде зменшувати інтервенції, намагаючись зберігати валютні резерви", — підсумував експерт.

Як повідомляли Новини.LIVE, українці можуть без проблем обмінювати купюри євро старого зразка. Водночас складнощі можуть виникнути з купюрами номіналом 500 євро. Їх досі можна обміняти або використовувати для розрахунків, але через рідкісне використання деякі банки, обмінники чи торгові заклади ставляться до таких банкнот з обережністю.

Також Новини.LIVE розповідали, що у червні різких змін курсу євро не очікується. Втім все залежить від долара, бо саме він задає основний напрямок для ринку. Якщо не відбудеться різких стрибків, то і євро поводитиметься спокійно.