В яких сферах платять зарплату в конвертах у 2026 році

Українці й далі масово стикаються з неофіційною оплатою праці. Попри війну, кадровий дефіцит і міграцію, зарплати "в конвертах" залишаються буденністю для цілих галузей.

Найбільше порушень фіксують там, де є сезонність, готівка і висока плинність кадрів, пише Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області.

Де "конверти" трапляються найчастіше

За даними Держпраці, лідером за рівнем тіньової зайнятості у 2025 році став готельно-ресторанний бізнес. Саме у цій сфері укрaїнці найчастіше працюють без офіційного оформлення або з мінімальною "білою" зарплатою і доплатами готівкою.

До групи підвищеного ризику також входять будівництво, сфера послуг і торгівля. У цих галузях роботодавці часто намагаються зменшити податкове навантаження, порушуючи трудове законодавство.

Скільки українців працюють неофіційно

Крос-секційне дослідження, проведене у 2025 році, показало масштаб проблеми. У готельно-ресторанному бізнесі рівень неформальної зайнятості сягнув близько 40%, у будівництві — 38%, у торгівлі — 32%. Саме ці сфери інспектори називають ключовими "зонами ризику".

Чому бізнес іде в тінь

Експерти пояснюють, що у ресторанах та готелях часто працюють студенти, сезонні працівники та персонал із плаваючим графіком. Це спрощує приховування реальних трудових відносин.

Водночас, у будівництві поширені короткі проєкти та субпідряд, а в торгівлі — часткова зайнятість і неофіційні доплати понад мінімальну зарплату.

Держпраці намагається змінити ситуацію

У 2025 році Держпраці активізувала роз’яснювальну роботу. За офіційними даними, завдяки перевіркам і консультаціям понад 232 тисячі працівників були оформлені офіційно.

