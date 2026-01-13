В яких сферах платять зарплату в конвертах у 2026 році

Ресторани, будівництво, торгівля — де менше "білих" зарплат
Українці й далі масово стикаються з неофіційною оплатою праці. Попри війну, кадровий дефіцит і міграцію, зарплати "в конвертах" залишаються буденністю для цілих галузей.
Найбільше порушень фіксують там, де є сезонність, готівка і висока плинність кадрів, пише Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області.
Де "конверти" трапляються найчастіше
За даними Держпраці, лідером за рівнем тіньової зайнятості у 2025 році став готельно-ресторанний бізнес. Саме у цій сфері укрaїнці найчастіше працюють без офіційного оформлення або з мінімальною "білою" зарплатою і доплатами готівкою.
До групи підвищеного ризику також входять будівництво, сфера послуг і торгівля. У цих галузях роботодавці часто намагаються зменшити податкове навантаження, порушуючи трудове законодавство.
Скільки українців працюють неофіційно
Крос-секційне дослідження, проведене у 2025 році, показало масштаб проблеми. У готельно-ресторанному бізнесі рівень неформальної зайнятості сягнув близько 40%, у будівництві — 38%, у торгівлі — 32%. Саме ці сфери інспектори називають ключовими "зонами ризику".
Чому бізнес іде в тінь
Експерти пояснюють, що у ресторанах та готелях часто працюють студенти, сезонні працівники та персонал із плаваючим графіком. Це спрощує приховування реальних трудових відносин.
Водночас, у будівництві поширені короткі проєкти та субпідряд, а в торгівлі — часткова зайнятість і неофіційні доплати понад мінімальну зарплату.
Держпраці намагається змінити ситуацію
У 2025 році Держпраці активізувала роз’яснювальну роботу. За офіційними даними, завдяки перевіркам і консультаціям понад 232 тисячі працівників були оформлені офіційно.
