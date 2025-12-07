Зарплати в Австрії — скільки отримують працівники різних професій

Люди на вулицях Відня. Фото: Unsplash

Завдяки високому рівню заробітних плат і хорошим умовам праці Австрія традиційно вважається привабливою для трудових мігрантів. Українцям, які вже працюють у цій країні або лише планують це робити, важливо орієнтуватися в реальних рівнях доходів і правилах їх нарахування.

Про розміри зарплат за професіями в Австрії розповіло видання Intertax24.

Яка мінімальна зарплата в Австрії

У цій країні немає єдиного законодавчо встановленого мінімального окладу. Його визначають галузеві колективні договори (Kollektivvertrag) для окремих спеціальностей та регіонів. Майже кожна сфера має свій гарантований рівень місячної чи погодинної оплати, який профспілки разом з роботодавцями щороку переглядають.

У 2025 році найнижчі ставки для працівників без спеціальної кваліфікації стартують приблизно від 1 500–1 600 євро (≈74 000-79 000 грн) брутто на місяць.

Для порівняння: у сфері торгівлі мінімальна оплата становить близько 1 450 євро (≈71 000 грн), у готельній галузі — від 1 320 євро (≈65 000 грн), у будівництві — від 1 742 євро (≈86 000 грн). На практиці ці суми часто трохи вищі, адже коригуються відповідно до вартості життя, а додаткові виплати враховують досвід і тривалість роботи.

Яка середня зарплата в Австрії

Австрія входить до країн Європи з найвищими доходами. Середньорічна зарплата становить приблизно 40 000–41 000 євро брутто. З урахуванням 14 виплат на рік (регулярна зарплата плюс додаткові — відпускна й різдвяна) це відповідає приблизно 2 900 євро брутто (≈143 000 грн) на місяць.

Якщо ж перерахувати на стандартні 12 місяців, виходить близько 3 400 євро брутто (≈167 000 грн). Після сплати податків працівник отримує орієнтовно 2 200–2 300 євро (≈108 000-113 000 грн) на руки. При цьому зарплата сильно варіюється залежно від посади та кваліфікації.

Середні зарплати за професіями (брутто/місяць):

касир (продавець) — 2 228 євро (≈110 000 грн);

офіціант — 2 311 євро (≈114 000 грн);

секретар — 2 032 євро (≈100 000 грн);

медсестра — 2 947 євро (≈145 000 грн);

графічний дизайнер — 2 696 євро (≈133 000 грн);

ІТ-спеціаліст/програміст — 3 450 євро (≈170 000 грн);

архітектор — 3 347 євро (≈165 000 грн);

інженер — 3 522 євро (≈173 000 грн);

шеф-кухар — 3 199 євро (≈157 000 грн);

провізор (аптекар) — 4 175 євро (≈205 000 грн);

менеджер з продажу — 6 000 євро (≈295 000 грн).

Високоосвічені фахівці (інженери, ІТ-спеціалісти, менеджери) можуть розраховувати на доходи в декілька разів вищі. Наприклад, деякі технічні спеціалісти можуть заробляти понад 60 000 євро на рік, а досвідчені лікарі чи будівельні менеджери — до 80 000 євро на рік — близько 6 000–6 500 євро на місяць (≈295 000-320 000 грн).

