В Ощадбанку виникли проблеми з одержанням Картки киянина — що необхідно знати

У Києві громадяни зіткнулися з неможливістю отримати "Картку киянина" у державному "Ощадбанку". У фінустанові визнали наявність проблеми та пояснили, коли можна чекати на її вирішення.

Які проблеми в одержанні Карток киянина в Ощадбанку

З проханням пояснити, коли поновиться можливість оформлення пластикових "Карток киянина", звертаються деякі клієнти у соцмережі.

Як зазначається в одному з повідомлень, підприємство, що займається виготовленням таких карт, постраждало від обстрілу, а терміни відновлення невідомі. Водночас, громадянин зауважив, що потреба населення у пересуванні громадським транспортом залишається актуальною.

"Уточніть, будь ласка, коли будуть в наявності пластикові карти киянина? У відділенні сказали, що завод з виготовлення карт розбомбили і коли будуть карти в наявності — невідомо. Як їздити в транспорті?", — йдеться у зверненні.

Що кажуть в Ощадбанку

У державній фінустанові визнали наявність проблеми щодо неможливості поки що отримати нову пластикову "Картку киянина". Громадян попросили з розумінням поставитися до таких труднощів, адже вони виникли не з вини банку.

Також пояснили, що клієнтів держфінустанови одразу поставлять до відома у разі повернення відповідної можливості.



"На жаль, точний термін виготовлення карток киянина поки повідомити не можемо, оскільки проблема не на стороні банку. Як тільки буде інформація — банк обов'язково проінформує клієнтів", — додав представник Ощадбанку.

Що варто знати про "Картку киянина"

Йдеться про багатофункціональну картку, що надає можливість персоніфікувати жителя Києва, та має певні переваги. Такий платіжний засіб поєднує різноманітні сервіси, банківські та транспортні.

Зокрема, "Картка киянина" дає змогу верифікації через BankID для отримання онлайн-послуг. Через "Особистий кабінет киянина" можна здійснювати оплату комунпослуг, голосувати за петиції та записувати дітей до дитсадків. Також надає власнику право проїзду в муніципальному транспорті, передбачаючи для пільгових категорій безплатний проїзд. Іншим групам людей надаються знижки.

Крім того, картки передбачають знижки в торговельних мережах, зокрема в магазинах "Київхліб" соціальний хліб коштує на 20-70% дешевше, а в аптеках "Фармація" надаються знижки до 25%.

