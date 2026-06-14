Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Кому нараховують пенсію швидше за інших: відповідь ПФУ

Кому нараховують пенсію швидше за інших: відповідь ПФУ

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 08:45
В яких числах українцям нараховують пенсію і хто отримує гроші швидше: деталі
Жінки з сумками йдуть вулицею, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні нарахування пенсій розпочинається з 4 числа і триває по 25 число кожного місяця. Та є категорії пенсіонерів, яким виплати надходять стабільно на початку кожного місяця. 

Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ), передає Новини.LIVE.

Хто першим отримує пенсію в Україні 

Так, до 10 числа включно пенсійні виплати надходять:

  • Ветеранам війни, учасникам бойових дій та людям з інвалідністю, яка настала внаслідок війни;
  • членам родин загиблих військових.
  • громадянам, які мають особливі заслуги перед країною.

У ПФУ зауважують, що для інших категорій громадян закон визначає, що свої виплати вони мають отримувати щомісяця не пізніше до 25 числа того місяця, за який вона нарахована. 

Гроші можна отримати за місцем фактичного проживання Допоки триває виплатий період, гроші розподіляють та нарховують пенсіонерам банки і Укрпошта. 

Читайте також:

Як українцям нараховують пенсії

Виплата пенсій через банки залежить від внутрішніх графіків фінустанов. Та як правило гроші надходять у перші дні виплатного періоду.

Водночас Укрпошта виконує нарахування за затвердженою інструкцією та офіційними графіками. Це може бути:

  • видача грошей у відділенні;
  • доставка пенсіонеру додому.

Особи з інвалідністю І групи чи ті, яким потрібен сторонній догляд, мають надати письмову заяву, щоб пенсію їм доставляв листоноша.

Раніше Новини.LIVE розповідали про довічну надбавку до пенсії. Додаткові гроші нараховують щомісяця. Відомо, хто може отримати. 

Ще Новини.LIVE писали, що військовим дозволяють виходити на пенсію раніше за інших. Це відбудеться за умови, що вони мають 25 років служби або їм виповнилося 45 років.

виплати пенсії Пенсійний Фонд
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації