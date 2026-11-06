Рахунки за комуналку та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

Учасники бойових дій в Україні отримують від держави компенсацію за оплату житлово-комунальних послуг. Розмір пільги становить 75% вартості визначених послуг, але її нараховують лише в межах установлених соціальних нормативів. Пенсійний фонд щомісяця формує реєстри одержувачів до 25 числа, після чого кошти перераховують на банківські рахунки.

В яких числах УБД отримають компенсацію за комуналку у листопаді, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Коли УБД отримують компенсацію за комунальні послуги

Порядок виплати грошових пільг на оплату житлово-комунальних послуг встановлений постановою Кабінету Міністрів України. Згідно з цими правилами, компенсацію нараховують щомісяця.

Після подання заяви Пенсійний фонд України розглядає питання про призначення пільги протягом 10 робочих днів. Про ухвалене рішення — призначення компенсації або відмову — заявника повідомляють не пізніше ніж через три дні.

Надалі Пенсійний фонд щомісяця до 25 числа формує списки громадян, які мають отримати компенсацію. Після завершення необхідних процедур гроші перераховують на банківські рахунки пільговиків.

Читайте також:

Зазвичай кошти надходять приблизно 5-6 числа наступного місяця. Однак через технічні або організаційні причини можливі затримки на кілька днів.

Скільки грошей за комуналку повертають УБД

Право учасників бойових дій на комунальні пільги передбачене Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Документ гарантує компенсацію у розмірі 75% вартості визначених житлово-комунальних послуг.

Зокрема, УБД можуть отримати відшкодування за такими напрямами:

75% витрат на оплату житла;

75% вартості природного газу, централізованого та індивідуального опалення, електроенергії, водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів;

75% вартості твердого або рідкого пічного палива для будинків, які не мають централізованого опалення.

Компенсація працює за таким принципом: спочатку власник житла самостійно сплачує рахунки за комунальні послуги, а потім держава повертає на його банківський рахунок 75% вартості послуг, на які поширюється пільга.

Водночас компенсацію нараховують лише в межах соціальних нормативів споживання, установлених державою.

Наприклад, для розрахунку пільги на оплату житла та опалення враховують площу до 21 квадратного метра на кожного члена сім'ї, а також додатково 10,5 квадратного метра на домогосподарство.

Якщо фактична площа житла більша за встановлені показники, компенсацію нараховують лише на нормативну площу. Тобто за частину витрат, яка перевищує визначені державою межі, пільга не передбачена.

Раніше Новини.LIVE розповідали про кредитні пільги для дружин військовослужбовців. На зобов’язання перед банками, фінансовими компаніями, іншими підприємствами й організаціями, а також фізичними особами поширюються певні гарантії. Водночас пільга не звільняє від повернення позичених коштів.

Також Новини.LIVE писали, коли військовослужбовці звільняються від сплати судового збору. Самого статусу військовослужбовця для цього недостатньо. Необхідно, щоб справа відповідала умовам, визначеним законом.