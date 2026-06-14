Українцям радять мати вдома запас готівки: скільки грошей варто відкласти

Гроші в конверті. Фото: Новини.LIVE

В умовах війни, регулярних атак на енергетичну інфраструктуру та можливих технічних збоїв багато хто вже переконався, що доступ до банківських сервісів не завжди гарантований. Саме тому українцям варто мати певну суму готівкою вдома. Водночас важливо визначити розумний обсяг такого резерву, щоб він допоміг у критичній ситуації, але не створював додаткових ризиків.

Про те, як розрахувати оптимальний готівковий запас, розповіла Новини.LIVE фінансова консультантка Олена Коник.

Скільки готівки рекомендують зберігати вдома

Запас готівки, наголошує експертка, сьогодні є важливою складовою фінансової безпеки. Адже під час війни ніхто не застрахований від форс-мажорних обставин — від тривалих відключень електроенергії до тимчасових перебоїв у роботі банківських сервісів.

Однак фінансова консультантка застерігає і від іншої крайності — накопичення надто великих сум удома. З огляду на безпекову ситуацію та постійні обстріли українських міст, зберігання значних заощаджень у житлі може бути ризикованим.

Під час формування такого резерву Олена Коник радить орієнтуватися на рівень власних доходів та щомісячних витрат.

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Зокрема, рекомендований запас становить:

при доході до 20 тис. грн на місяць — від 2 до 10 тис. грн;

при доході до 40 тис. грн — від 4 до 20 тис. грн;

при доході до 100 тис. грн — від 7 до 40 тис. грн.

"Загалом краще тримати запас готівки, що дорівнює 1–1,5 місячних витрат сім’ї. Усе, що вище — переводити на банківські рахунки, депозити чи розподіляти у різні фінансові інструменти", — вважає експертка.

Чому не варто зберігати вдома занадто багато грошей

Українське законодавство не встановлює обмежень щодо суми готівки, яку людина може тримати вдома. Проте, як зазначає консультантка, накопичувати надмірні кошти у готівковій формі недоцільно.

Причина полягає не лише в ризику крадіжки чи пошкодження майна. Гроші, які тривалий час лежать без руху, поступово втрачають свою купівельну спроможність через інфляцію, а отже не працюють на власника.

Не менш важливо правильно обрати місце для зберігання резерву. Тримати заощадження у легкодоступних місцях експертка не радить.

"Ефективними місцями для сховку готівки є сейф, або у наших реаліях — вогнетривкі сховища, які можуть врятувати й готівку, і документи або коштовності у випадку пожежі", — зазначила вона.

Якщо сейфа немає, варто розподілити кошти між кількома надійними схованками. Також небезпечно розголошувати інформацію про місце зберігання готівки навіть близькому колу знайомих.

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