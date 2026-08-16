Субсидія для ВПО, які живуть за програмою “Прихисток”: хто має право на виплату

Чоловік з платіжкою. Фото: Новини.LIVE

Життя в чужому будинку чи квартирі не означає, що ВПО автоматично втрачає право на субсидію. Навіть якщо власник житла отримує компенсацію за програмою "Прихисток", переселенець може звернутися по допомогу на оплату комунальних послуг. Водночас є важливі нюанси: усе залежить від того, хто саме вже отримує субсидію за цією адресою і як оформлені домогосподарства.

Як у таких ситуаціях поєднуються програма "Прихисток" і житлова субсидія, роз’яснив Пенсійний фонд України, передає Новини.LIVE.

ВПО живе у "Прихистку": чи може оформити субсидію

Якщо ви маєте статус ВПО та фактично проживаєте в житлі, власник якого отримує компенсацію за програмою "Прихисток", ви можете звернутися до Пенсійного фонду за субсидією на комунальні послуги.

Головна умова — власник житла не повинен одночасно отримувати субсидію або пільгу на оплату комунальних послуг за цією ж адресою. Якщо власник не користується такою допомогою, ВПО може оформити субсидію за місцем фактичного проживання, якщо відповідає загальним критеріям її призначення.

Тобто сама участь власника житла у програмі "Прихисток" не перекриває переселенцю можливість отримати субсидію.

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Власник житла також може отримувати житлову субсидію за своєю адресою, навіть якщо він безкоштовно поселив у себе ВПО та отримує за це компенсацію. При цьому переселенців, яких він розмістив, не включають до складу його домогосподарства. А гроші, отримані власником за програмою "Прихисток", не враховуються як його дохід під час розрахунку субсидії. Тобто сама компенсація за розміщення ВПО не повинна зменшувати розмір субсидії або позбавляти власника права на неї.

Це важливо, адже "Прихисток" — це саме компенсація власнику витрат за безкоштовне розміщення переселенців, а не звичайний дохід від оренди житла. Наразі розмір такої компенсації становить 450 гривень на місяць за кожну розміщену людину.

Якщо власник і ВПО живуть разом

Іноді власник житла та переселенець фактично проживають в одному будинку або квартирі, але мають окремі особові рахунки. У такому випадку субсидія може бути призначена кожному домогосподарству окремо.

Для цього потрібно підтвердити фактичне проживання та розмежування домогосподарств. Зокрема, Пенсійний фонд може враховувати акт обстеження матеріально-побутових умов. Але є важливе обмеження: члени однієї сім’ї не можуть просто розділитися на два домогосподарства лише для того, щоб кожен отримував окрему субсидію.

Тобто якщо в одному житлі проживають власник і стороння сім’я ВПО, а їхні особові рахунки розділені, кожне домогосподарство може мати право на власну субсидію.

Чи можна отримувати дві субсидії за різними адресами

Ні, людина не може одночасно отримувати субсидію на комунальні послуги за зареєстрованим місцем проживання та за місцем фактичного проживання.

Тому якщо ВПО хоче оформити субсидію за адресою, де фактично живе за програмою "Прихисток", потрібно враховувати, чи не призначена їй субсидія за іншою адресою. Пенсійний фонд окремо наголошує на цьому обмеженні.

Що потрібно знати власнику житла за програмою "Прихисток"

Є ще один важливий момент. Отримання компенсації не означає, що власник може просто поселити ВПО, отримувати гроші й нічого більше не повідомляти.

Якщо кількість людей, які проживають у житлі, змінюється або ВПО виїжджає, про це потрібно повідомити Пенсійний фонд. ПФУ також перевіряє право на компенсацію, зокрема фактичне проживання переселенців за вказаною адресою.

Компенсацію можуть припинити, зокрема, якщо ВПО фактично не проживає у житлі, перебуває за кордоном понад встановлений строк, має інше житло у визначених випадках або під час перевірки виявлять недостовірні дані.

Раніше Новини.LIVE писали, що субсидію можуть скасувати через приховані зміни у складі сім’ї, роботі чи доходах, а також великі покупки або фінансові операції. Про важливі зміни потрібно повідомити ПФУ протягом 30 днів, інакше виплати можуть припинити. Водночас цільова допомога на лікування, навчання чи ліквідацію наслідків НС не впливає на субсидію.

Також Новини.LIVE розповідали, що відмову в житловій субсидії або її занижений розмір можна оскаржити, якщо ПФУ неправильно врахував дані чи безпідставно відмовив у допомозі. Спочатку варто виправити помилки в документах або погасити борг, а якщо рішення вважаєте незаконним — звернутися до ПФУ чи міської ради з відповідними доказами.