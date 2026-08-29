Гроші на догляд для ВПО: кому держава платитиме на спецрахунок у 2026 році

Пенсіонерки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні запрацював експериментальний проєкт, який змінить фінансування соціальних послуг для певних категорій переселенців. Йдеться про людей, які потребують стаціонарного догляду або підтриманого проживання. Тепер бюджетні кошти спрямовуватимуть не закладу, а безпосередньо отримувачу на спеціальний рахунок, з якого можна оплачувати такі послуги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Постанову № 966 від 22 липня 2026 року.

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Хто може скористатися новим механізмом

Проєкт розрахований на дві категорії ВПО:

людей похилого віку;

людей з інвалідністю.

При цьому самого статусу ВПО чи віку недостатньо. Людина має потребувати саме стаціонарного догляду або підтриманого проживання.

Стаціонарний догляд передбачає постійну допомогу в спеціалізованому закладі. Підтримане проживання розраховане на людей, які можуть жити самостійно, але потребують допомоги у повсякденних справах.

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Як зміниться фінансування соцдопомоги

Раніше державні кошти спрямовувалися на фінансування надання соціальних послуг. Тепер хочуть платити за принципом "гроші ходять за людиною". Кошти надходитимуть одразу на рахунок отримувача зі спеціальним режимом використання. Ці кошти призначені саме для оплати соціальних послуг.

Щомісячні перерахування здійснюватиме Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Саме він також відповідає за формування переліку надавачів соціальних послуг, які беруть участь у проєкті.

Хто обирає надавача послуг

Новий підхід передбачає, що отримувач може самостійно обрати надавача соціальних послуг із відповідного переліку. Після визначення потреби в соціальних послугах людина обирає надавача та укладає з ним договір. Після цього бюджетні кошти надходять на спеціальний рахунок і використовуються для оплати послуг.

Чи потрібно повторно оформлювати допомогу

Для ВПО, яким рішення про надання соціальних послуг вже ухвалили, повторно проходити всю процедуру не потрібно. Вони можуть продовжити отримувати допомогу без нового рішення за умови, що потреба в них зберігається, укладено договір із надавачем і відсутні підстави для припинення допомоги.

Раніше Новини.LIVE писали про затримку виплат для ВПО. Якщо гроші не прийшли після 15-го числа, це ще не означає скасування допомоги. Другий транш проводять після 28-го, тому кошти можуть зарахувати пізніше. Водночас якщо виплати немає й після цього, варто перевірити, чи збереглося право на допомогу.

Також Новини.LIVE розповідали, що для дітей ВПО передбачені додаткові пільги. Напередодні 1 вересня батькам варто перевірити право на безоплатне харчування, пільги під час вступу та допомогу на оздоровлення. Окремо першокласникам у 2026 році можуть виплатити 5 000 гривень за програмою "Пакунок школяра".