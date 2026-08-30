Допомога ВПО у 2026 році: як купівля житла за ваучером вплине на виплати

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Отримання житлового ваучера допомагає ВПО вирішити питання з житлом, але водночас може вплинути на право родини на допомогу на проживання. Зокрема, після придбання квартири за кошти державного бюджету виплати ВПО можуть припинити. Це стосується і ситуацій, коли допомогу отримує дитина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Юридичний порадник для ВПО.

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У такій ситуації опинилася військовослужбовиця зі статусом ВПО та УБД, яка отримала державний житловий ваучер і придбала за ним квартиру в іншій області. Жінка поцікавилася, чи продовжать її 8-річній доньці, яка навчається за денною формою, виплачувати допомогу на проживання ВПО.

Що пояснили юристи

Варто знати, що у такій ситуації виплату допомоги на проживання ВПО припиняють. Порядок надання допомоги на проживання ВПО затверджений постановою Кабінету Міністрів №332. У ньому передбачені майнові критерії, за якими визначається право родини на виплати.

Однією з підстав для припинення допомоги є забезпечення родини житлом для постійного проживання за рахунок коштів державного бюджету. Саме до такого випадку належить придбання житла за житловим ваучером. Виплату припиняють із місяця, наступного за місяцем придбання житла.

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Які ще майнові умови діють для ВПО

Право на допомогу залежить також від того, яким житлом володіє родина. ВПО можуть отримувати допомогу, якщо вони не мають у власності житла на безпечній території України — тобто за межами територій, включених до відповідного переліку територій активних або можливих бойових дій чи тимчасової окупації.

Тому придбання квартири за ваучером може змінити майновий стан родини і, відповідно, вплинути на право на допомогу.

Коли виплату можуть зберегти

Є випадки, за яких придбане житло саме по собі не призводить до припинення виплат. Так, допомога може зберігатися, якщо придбане житло:

непридатне для проживання, що підтверджено органом місцевого самоврядування;

має площу менш як 13,65 кв. м на одного члена сім'ї;

придбане в кредит, якщо перший внесок становив менш як 100 000 гривень.

Про купівлю житла потрібно повідомити

Після зміни майнового стану отримувач допомоги має повідомити про це відповідні органи. Пункт 9 Порядку №332 передбачає, що про зміни, які можуть вплинути на право на отримання допомоги, потрібно повідомити протягом 14 календарних днів. Це можна зробити через орган Пенсійного фонду, ЦНАП або відповідний виконавчий орган місцевої ради.

Придбання житла належить до таких змін, тому після оформлення квартири за ваучером ВПО варто своєчасно повідомити про це.

Раніше Новини.LIVE писали, що ВПО з п’яти областей України можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду. За програмою "Єдність" виплачують 1 800 гривень на місяць або 10 800 гривень за пів року. Для евакуйованих родин передбачена інша виплата — 4 100 гривень на людину щомісяця протягом трьох місяців.

Також Новини.LIVE розповідали, чи можуть ВПО отримувати субсидію у чужому житлі. Якщо власник квартири чи будинку бере участь у програмі "Прихисток", це не позбавляє переселенця права на допомогу. Головна умова — власник не має одночасно отримувати субсидію або пільгу за цією адресою, а компенсація за "Прихисток" не вважається його доходом.