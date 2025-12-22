Виплати для людей з інвалідністю — хто і де отримає додаткову допомогу

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У Дніпрі низка категорій громадян можуть отримати грошову допомогу від влади міста. Зокрема, претендувати на фінансову підтримку можуть люди з інвалідністю першої та другої груп.

Про дію відповідної програми допомоги розповіли у пресслужбі Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради у соцмережі Facebook.

Детальніше про програму допомоги у Дніпрі

Як зазначили у Департаменті соцполітики, влада міста надає матеріальну допомогу на лікування для вразливих категорій жителів Дніпра. Звертатися за підтримкою можна також внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Зокрема, діє програма допомоги для осіб з інвалідністю першої та другої груп, які потребують реабілітації.

Також допомогу надають у наступних випадках:

є необхідність у дороговартісному лікуванні;

є потреба у складному оперативному втручанні.

"Життя інколи непередбачуване і насичене складними випробуваннями, а у такі моменти важливо знати: місто завжди підтримає. У Дніпрі кожен мешканець (в тому числі ВПО) має право за наявності підстав на матеріальну допомогу для вирішення складних життєвих обставин", — йдеться у повідомлені.

Куди звертатись та необхідні документи

Громадяни, які підпадають під вищеописані вимоги, для отримання грошової допомоги повинні подати заяву на ім’я міського голови. Також необхідно зібрати спеціальний пакет документів. А саме:

Паспорт громадянина; Ідентифікаційний код; Довідка про доходи громадянина та членів родини; Довідка про потребу у лікуванні, операціях або реабілітаціях; Банківський рахунок для зарахування грошей.

В управлінні соцзахисту розповіли, що у 2025 році на надання фінансової допомоги спрямували 40,5 млн грн. Відповідну підтримку отримали 5,69 тис. жителів. Також кошти отримала Дніпровська обласної організації "Українське товариство сліпих".

На обліку перебуває більш ніж 1 тис. осіб з інвалідністю по зору. Члени УТОС повсякчас звертаються по допомогу на ліки і лікування, і одержують її.

Окрім того, звертатися за наданням допомоги від місцевої влади можуть жителі, які потрапили у непередбачувані негативні обставини у вигляді пожеж або іншого стихійного лиха.

