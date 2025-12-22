Відео
Додаткова допомога для людей з інвалідністю — хто отримає

Додаткова допомога для людей з інвалідністю — хто отримає

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 11:00
Виплати для людей з інвалідністю — хто і де отримає додаткову допомогу
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У Дніпрі низка категорій громадян можуть отримати грошову допомогу від влади міста. Зокрема, претендувати на фінансову підтримку можуть люди з інвалідністю першої та другої груп.

Про дію відповідної програми допомоги розповіли у пресслужбі Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради у соцмережі Facebook.  

Читайте також:

Детальніше про програму допомоги у Дніпрі

Як зазначили у Департаменті соцполітики, влада міста надає матеріальну допомогу на лікування для вразливих категорій жителів Дніпра. Звертатися за підтримкою можна також внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Зокрема, діє програма допомоги для осіб з інвалідністю першої та другої груп, які потребують реабілітації.

Також допомогу надають у наступних випадках:

  • є необхідність у дороговартісному лікуванні;
  • є потреба у складному оперативному втручанні.

"Життя інколи непередбачуване і насичене складними випробуваннями, а у такі моменти важливо знати: місто завжди підтримає. У Дніпрі кожен мешканець (в тому числі ВПО) має право за наявності підстав на матеріальну допомогу для вирішення складних життєвих обставин", — йдеться у повідомлені.

Куди звертатись та необхідні документи

Громадяни, які підпадають під вищеописані вимоги, для отримання грошової допомоги повинні подати заяву на ім’я міського голови. Також необхідно зібрати спеціальний пакет документів. А саме: 

  1. Паспорт громадянина;
  2. Ідентифікаційний код;
  3. Довідка про доходи громадянина та членів родини;
  4. Довідка про потребу у лікуванні, операціях або реабілітаціях;
  5. Банківський рахунок для зарахування грошей.

В управлінні соцзахисту розповіли, що у 2025 році на надання фінансової допомоги спрямували 40,5 млн грн. Відповідну підтримку отримали 5,69 тис. жителів. Також кошти отримала Дніпровська обласної організації "Українське товариство сліпих".

На обліку перебуває більш ніж 1 тис. осіб з інвалідністю по зору. Члени УТОС повсякчас звертаються по допомогу на ліки і лікування, і одержують її. 

Окрім того, звертатися за наданням допомоги від місцевої влади можуть жителі, які потрапили у непередбачувані негативні обставини у вигляді пожеж або іншого стихійного лиха.

Раніше ми повідомляли, на які пільги та держгарантії мають право люди з інвалідністю першої, другої та третьої груп. Йдеться також про медичне забезпечення та реабілітаційні програми. 

Також ми писали, що деякі українці вкінці року отримають допомогу на зиму. Кошти надасть благодійний фонд "Стабілізейшен Суппорт Сервісез".   

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
