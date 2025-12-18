Нові компенсації для українців — за що платитимуть по 50 тис. грн

Гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні людям з інвалідністю, які мають автомобілі, держава почне виплачувати грошову компенсацію за переобладнання авто. Йдеться про суму у 50 000 гривень

Уряд вже ухвалив відповідну постанову, сама програма запрацює вже у 2026 році, повідомила у своєму Telegrm-каналі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Як надаватимуть компенсацію

Компенсація виплачується на будь-який автомобіль, яким володіє людина. На отримання грошей не вплине те, нова це машина, чи вживана.

Як все працюватиме:

людина переобладнує авто, у посвідченні водія з'являється відмітка, зміни реєструються, а автовласник надає документи, щоб підтвердити витрати;

територіальні відділення Фонду соціального захисту людей з інвалідністю приймають заявки від громадян. Документи можна приносити особисто або ж подавати онлайн — через портал Дія.

На ухвалення рішення щодо виплати компенсації під три робочі дні, а на рахунку гроші з'являться через 10 робочих днів — після того, як 50 000 гривень з'являться на рахунках Фонду.

"На наступний рік передбачено фінансування близько 30 мільйонів гривень", — повідомила Свириденко.

Вона також додала, що раніше Кабмін поширив цю програму з компенсаціями на ветеранів.

Компенсація ветеранам

Програма компенсацій для ветеранів та ветеранок практично ідентична до тієї, яка діятиме для людей з інвалідністю. Відрізняється лише сума виплат: як йдеться на сайті Міністерства ветеранів, ветеранам й ветеранкам з фізичними обмеженнями виплачуватимуть до 70 000 гривень з січня 2026 року.

Раніше стало відомо, що в Україні заснували програму з виплатами за поранення та загибель журналістів. Першим допомогу отримає батько Вікторії Рощиної, яку закатували росіяни. Також ми розповідали про розмір академічних та іменних стипендій. Відомо, які суми отримують стипендіанти.