Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Українцям платитимуть за переобладнання авто — які умови

Українцям платитимуть за переобладнання авто — які умови

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 11:06
Нові компенсації для українців — за що платитимуть по 50 тис. грн
Гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні людям з інвалідністю, які мають автомобілі, держава почне виплачувати грошову компенсацію за переобладнання авто. Йдеться про суму у 50 000 гривень

Уряд вже ухвалив відповідну постанову, сама програма запрацює вже у 2026 році, повідомила у своєму Telegrm-каналі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. 

Реклама
Читайте також:

Як надаватимуть компенсацію

Компенсація виплачується на будь-який автомобіль, яким володіє людина. На отримання грошей не вплине те, нова це машина, чи вживана. 

Як все працюватиме:

  • людина переобладнує авто, у посвідченні водія з'являється відмітка, зміни реєструються, а автовласник надає документи, щоб підтвердити витрати; 
  • територіальні відділення Фонду соціального захисту людей з інвалідністю приймають заявки від громадян. Документи можна приносити особисто або ж подавати онлайн — через портал Дія. 

На ухвалення рішення щодо виплати компенсації під три робочі дні, а на рахунку гроші з'являться через 10 робочих днів — після того, як 50 000 гривень з'являться на рахунках Фонду.

"На наступний рік передбачено фінансування близько 30 мільйонів гривень", — повідомила Свириденко.

Вона також додала, що раніше Кабмін поширив цю програму з компенсаціями на ветеранів.

Компенсація ветеранам

Програма компенсацій для ветеранів та ветеранок практично ідентична до тієї, яка діятиме для людей з інвалідністю. Відрізняється лише сума виплат: як йдеться на сайті Міністерства ветеранів, ветеранам й ветеранкам з фізичними обмеженнями виплачуватимуть до 70 000 гривень з січня 2026 року. 

Раніше стало відомо, що в Україні заснували програму з виплатами за поранення та загибель журналістів. Першим допомогу отримає батько Вікторії Рощиної, яку закатували росіяни. Також ми розповідали про розмір академічних та іменних стипендій. Відомо, які суми отримують стипендіанти. 

виплати ветерани інвалідність компенсація автомобіль особа з інвалідністю
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації