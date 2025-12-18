Нові компенсації для українців — за що платитимуть по 50 тис. грн

Українцям платитимуть за переобладнання авто — які умови
В Україні людям з інвалідністю, які мають автомобілі, держава почне виплачувати грошову компенсацію за переобладнання авто. Йдеться про суму у 50 000 гривень
Уряд вже ухвалив відповідну постанову, сама програма запрацює вже у 2026 році, повідомила у своєму Telegrm-каналі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Як надаватимуть компенсацію
Компенсація виплачується на будь-який автомобіль, яким володіє людина. На отримання грошей не вплине те, нова це машина, чи вживана.
Як все працюватиме:
- людина переобладнує авто, у посвідченні водія з'являється відмітка, зміни реєструються, а автовласник надає документи, щоб підтвердити витрати;
- територіальні відділення Фонду соціального захисту людей з інвалідністю приймають заявки від громадян. Документи можна приносити особисто або ж подавати онлайн — через портал Дія.
На ухвалення рішення щодо виплати компенсації під три робочі дні, а на рахунку гроші з'являться через 10 робочих днів — після того, як 50 000 гривень з'являться на рахунках Фонду.
"На наступний рік передбачено фінансування близько 30 мільйонів гривень", — повідомила Свириденко.
Вона також додала, що раніше Кабмін поширив цю програму з компенсаціями на ветеранів.
Компенсація ветеранам
Програма компенсацій для ветеранів та ветеранок практично ідентична до тієї, яка діятиме для людей з інвалідністю. Відрізняється лише сума виплат: як йдеться на сайті Міністерства ветеранів, ветеранам й ветеранкам з фізичними обмеженнями виплачуватимуть до 70 000 гривень з січня 2026 року.
Раніше стало відомо, що в Україні заснували програму з виплатами за поранення та загибель журналістів. Першим допомогу отримає батько Вікторії Рощиної, яку закатували росіяни. Також ми розповідали про розмір академічних та іменних стипендій. Відомо, які суми отримують стипендіанти.
Читайте Новини.LIVE!