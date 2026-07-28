Робота та відпочинок під час війни: скільки будуть працювати українці у серпні

Жінка старшого віку та підрахунки в офісі. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні у період воєнного стану норми Кодексу законів про працю (КЗпП) щодо права на святкові та неробочі дні для працівників не діють. З огляду на це, у серпні 2026 року стандартні п’ятиденки з двома вихідними у суботу та неділю будуть відпрацьовуватися інакше, на відміну від мирного часу.

Про те, скільки мають працювати громадяни, розповідають Новини.LIVE.

Скільки повинні працювати українці у серпні

У рамках дії закону № 2136‑ІХ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" частина шоста статті шостої тимчасово скасувала кілька норм Кодексу законів про працю. У списку:

стаття 73 — щодо переліку святкових/неробочих днів, у які робота не винується;

стаття 53 — щодо скорочення роботи на одну годину перед святковими/неробочими днями;

частина 3 статті 67 — щодо перенесення вихідного, якщо святкова дата випадає на суботу або неділю.

Таким чином, у воєнний час для працівників не передбачені жодні "особливі дні", коли робота забороняється заявдяки святковому статусу.

Оскільки дію воєнного стану в Україні вчергове продовжили до 31 жовтня 2026 року, всі працівники із 40‑годинним робочим тижнем і класичною п’ятиденкою (пн і пт — робочі, сб і нд — вихідні) мають працювати у святкові дні за звичайним робочим графіком. Також жодної підвищеної оплати за роботу у такі дні закон не передбачає.

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Через це у серпні всі календарні дні будуть розглядатися роботодавцями або як робочі, або як вихідні — відповідно до затвердженого графіку. Зокрема, це стосується й Дня Незалежності України, 24 серпня 2026 року, який у мирний час мав би бути святковим.

З огляду на це, відмінності для мирного та для воєнного часу у серпні будуть наступні:

Загалом кількість календарних днів наступного місяця становитиме 31 — що для мирного, що для воєнного часу; У серпні передбачений один святковий (неробочий) день — для мирного часу, відсутній — для воєнного періоду; Кількість вихідних що для мирного, що для воєнного часу — 11 днів; Кількість робочих днів — для мирного часу — 20, для воєнного часу — 21 день; Норма тривалості робочого часу (годин) за 40-годинного робочого тижня — для мирного часу — 160, для воєнного часу — 168 годин.

Індексація зарплат українців у серпні

У серпні також мають переглянути зарплати працівників бюджетної сфери. Оскільки індекс інфляції за червень, який оприлюднила Державна служба статистики (99,9%), не перевищив поріг індексації у 103%, у серпні для бюджетників збережуться на колишньому рівні коефіцієнт та розмір індексації — 4,2% та 139 грн (3 328 грн х 4,2 %).

Попереднього місяця індекс становив 100,9%, що теж не перевищував поріг індексації, а тому у липні для працівників бюджетної сфери збереглися попередні показники для осучаснення виплат.

Вперше у 2026 році можливість перегляду заробітної плати від базового січня виникла у червні цього року. Тоді приріст індексу споживчих цін наростаючим підсумком з урахуванням індексу інфляції у квітні, оприлюднений Держстатом, перевищив поріг індексації: 1,01 (лютий) х 1,017 (березень) х 1,014 (квітень) х 100 = 104,2 % > 103%.

Завдяки цьому у червні доходи працівників бюджетної сфери індексували на коефіцієнт 4,2%.

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