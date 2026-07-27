Зарплати вчителів без ЄТС та доплат: чому проєкт просять доопрацювати

Вчителька в класі, гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Український уряд готує найбільш масштабну за останні роки зміну системи оплати праці вчителів та науковців, що передбачає відмову від Єдиної тарифної сітки (ЄТС), введення окремих схем посадових окладів і щорічне оновлення розрахункової бази залежно від середньої заробітної плати. Водночас профспілки закликають доопрацювати відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на сайт Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок (СПО об'єднань профспілок).

Чому занепокоєні профспілки щодо нової системи оплати праці

Як зазначають профспілки, розглянувши проєкт постанови уряду "Про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників", вони дійшли висновку, що документ вимагає істотного доопрацювання. Відповідного листа направили у Міністерство освіти та науки.

Як пояснюють профспілки, вони найбільше занепокоєні втратою частини заробітної плати через нові запропоновані механізми визначення посадових окладів педагогів.

За попередніми оцінками, одночасна відмова від щомісячної доплати "за роботу в несприятливих умовах праці" у сумі 2600 грн у державних/комунальних закладах загальної середньої освіти може призвести до невиконання раніше анонсованого Кабінетом міністрів підвищення зарплати педагогів у 2026 році.

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Профспілки нагадали, що у законі "Про Державний бюджет України на 2026 рік" прописане підвищення зарплат педагогів:

з січня 2026 року — на 30%;

з вересня 2026 року — ще на 20%.

Окрім того, невдоволені різними термінами підвищення посадових окладів, адже такий підхід є несправедливим. Йдеться про різний підхід до часу підвищення окладів окремим категоріям педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Зокрема, зауважують, що у закладах дошкільної та позашкільної освіти підвищення посадових окладів має відбутися з січня 2027 року, тоді як для решти вчителів зміни запрацюють раніше.

У Спільному представницькому органі репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок зазначили, що проєкт постанови є важливим для всієї системи освіти, а тому вимагає детального аналізу.

Також зауважують, що терміни погодження документа були недостатніми. Відповідно до регламенту уряду, погодження проєктів актів Кабінету міністрів має тривати щонайменше десять днів, якщо термін виконання відповідного завдання не менший за місяць. Водночас, наданого часу було недостатньо для повноцінного аналізу проєкту.

Що пропонує Кабмін змінити в оплаті праці педагогів

Раніше український уряд запропонував внести зміни в механізм оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників з вересня цього року. Зокрема, передбачаються кілька ключових новацій. А саме:

Нові схеми посадових окладів та нових ставок погодинної оплати праці; Відмова від Єдиної тарифної сітки для окладів; Затвердження окремих схем окладів; Перегляд чинних надбавок та доплат.

Як зазначають автори у пояснювальній записці, реалізація проєкту покликана забезпечити середню нараховану заробітну плату вчителів у закладах загальної середньої, професійної та фахової передвищої освіти на такому рівні:

з вересня 2026 року — на рівні 24–25 тис. грн;

з вересня 2027 року — на рівні 29–30 тис. грн.

Йдеться про прогнозовану середню зарплату для вчителів та науковців.

Ставки погодинної оплати визначатимуть у відсотках до середньомісячної зарплати штатного працівника. Вони коливатимуться від 0,7% до 2,6% від базового показника за одну годину. Зокрема, для здійснення занять зі студентами закладів вищої освіти передбачається:

для професорів — 2,2%;

для докторів наук — 1,8%;

для доцентів, докторів філософії, кандидатів наук або докторів мистецтва — 1,4%;

для осіб без наукового ступеня — 1,1%.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деяким категоріям працівників підвищать посадові оклади з 2027 року. Суми мають зрости на 40%, а для декого — на 70%. За рішенням уряду, зміни торкнуться 118 000 працівників сфери культури в усіх областях України. Заробітна плата має зрости у державних чи комунальних закладах.

Також Новини.LIVE писали, що у липні уряд ввів новий підхід підвищення окладів для держслужбовців апаратів місцевих загальних судів. Запровадили коефіцієнти, які будуть діяти тільки на час воєнного стану та ще пів року. Постанова введе коефіцієнти підвищення окладів залежно від завантаження роботи на 50-200% від 1,2 до 1,4.