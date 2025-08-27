Відео
Виплати ВПО продовжили — як довго їм нараховуватимуть гроші

Виплати ВПО продовжили — як довго їм нараховуватимуть гроші

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 08:00
Виплати ВПО у 2 та 3 тисячі гривень — які зміни підготували в Кабміні
Гривні в конверті. Фото: УНІАН

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні ще пів року отримуватимуть грошову допомогу від держави. Виплати їм нараховуватимуть до лютого 2026 року.

При цьому Кабінет міністрів запровадив низку обмежень для отримувачів фінансової підтримки, йдеться на сайті Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Читайте також:

Хто отримуватиме виплати 

Гроші надходитимуть:

  • людям з інвалідністю І–ІІІ групи;
  • сімʼям з дітьми до 18 років (якщо діти навчаються, то до 23 років);
  • сімʼям, які складаються лише з непрацездатних особи.

Водночас уряд запровадив зміни для ВПО, які хочуть отримувати виплати, а саме:

  • якщо у ВПО є 100 тисяч гривень на депозитному рахунку — це не вплине на призначення допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, які тимчасово влаштовані до родичів, які не є батьками, опікунів, які не є батьками, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу;
  • якщо працездатна особа без роботи зареєструвалась у центрі зайнятості як безробітна у період 6 місяців після припинення виплати допомоги, або влаштувалась на роботу, то нарахування держвиплат їй відновлять (з того місяця, у якому людина працевлаштувалася).

Скільки виплачують ВПО 

Розмір виплат є таким:

  • по 2 тисячі гривень виплачують на одну дорослу особу;
  • по 3 тисячі гривень нараховують на одну дитину або особу з інвалідністю-ВПО.

Кожен член родини ВПО отримує допомогу щомісяця.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати надбавку до пенсії у понад п'ять тисяч гривень. Виплати гарантовані законом № 3113-ІХ.  Дізнавайтесь також, як зміняться зарплати вчителів з вересня

виплати гроші ВПО соцвиплати війна в Україні
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
