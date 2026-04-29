Особові рахунки в Нафтогазі: кому необхідно терміново переоформити

У ТОВ "Газорозподільні мережі України", що входить до Групи Нафтогаз, закликали клієнтів не зволікати з переоформленням особових рахунків для уникнення проблем. Там пояснили, в яких випадках та яку необхідно зібрати інформацію для здійснення відповідної процедури.

Хто має терміново переоформити особовий рахунок у Нафтогазі

Як зазначили в українському газорозподільному підприємстві з Групи Нафтогаз, споживачі у кількох випадках повинні терміново переоформити особові рахунки для розрахунку за блакитне паливо.

Йдеться про персональний номер у газорозподільній компанії, що закріплюється за кожним із клієнтів. У ньому міститься вся необхідна інформація про споживача, що дає змогу ідентифікувати його у системі.

Як пояснюють у компанії, зокрема, необхідність зміни актуальна у разі придбання житла на вторинному ринку.

"Купили будинок чи квартиру? Вітаємо! Але радимо не зволікати з переоформленням особового рахунку... Щоб оновити інформацію про власника особового рахунку, будь ласка, підготуйте оригінали та копії документів", — наголосили у Газмережі.

Там уточнили, що важливо поспішити з оновлення даних, адже це дозволить уникнути низки проблем. Це необхідно для:

тримання під контролем нарахувань за послуги розподілу;

ремонту або встановлення нового обладнання;

замовлення перевірки оселі на витоки газу.

Правила переоформлення особового рахунку

У газорозподільних мережах зауважили, що громадяни мають кілька варіантів для переоформлення рахунку, зокрема доступний онлайн-спосіб.

Для того, щоб оновити інформацію про власника особового рахунку, необхідно підготувати оригінали та копії таких документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

договір купівлі-продажу, дарування/свідоцтво про спадщину;

витяг із держреєстру речових прав на нерухоме майно;

технічний паспорт квартири/будинку;

довідку з Центру надання адміністративних послуг про кількість зареєстрованих осіб за відсутності індивідуального лічильника.

Зібраний пакет документів можна відправити на електронну пошту, відсканувавши або зробивши чіткі фото кожного документа.

Під час відправлення документів в темі листа необхідно вказати ЕІС-код. Подати скан-копії/фото документів потрібно на сайті компанії.

Також можна звернутися з пакетом документів до найближчого Центру обслуговування клієнтів.

Отримати додаткову інформацію можна, зателефонували за номером 0 800 303 104.

