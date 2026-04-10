Головна Фінанси Долари чи євро: яку валюту зараз вигідніше купувати українцям

Долари чи євро: яку валюту зараз вигідніше купувати українцям

Дата публікації: 10 квітня 2026 15:00
Купівля валюти в Україні — українцям порадили, коли можна буде вкластися у долар
Чоловік проходить повз пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Коли спалахнула війна у Перській затоці, ключові валюти світу відреагували на ці події по-різному. Так, наприклад, долар почав суттєво зміцнюватися щодо інших світових валют, тоді як євро почало дешевшати. Тож гравці фінансового ринку, побачивши тенденцію, у березні почали активно скуповувати євро. 

Однак, як пояснив в етері Вечір.LIVE фінансовий аналітик, економіст Олексій Кущ, у квітні купувати євро — не дуже вигідна ідея. 

Яку валюту буде вигідно купувати у квітні

За словами експерта, можливо, вже у квітні на фінансовому ринку фіксуватимуть рекордні покупки американської валюти. 

"Коли євро почало дешевшати, усі одразу почали купувати валюту, адже потім вона може здорожчати. Зараз купівля євро вже не принесе такої вигоди, як тим людям, які купили в березі. Та коли євро буде на макимальній точці зміцнення щодо долара, а долар — на максимальній точці внизу, тоді треба купувати долари. У квітні, можливо, будуть якраз рекордні покупки американської валюти", — розповів Олексій Кущ. 

Він також додав, що у березні на ринку фіксувався рекордний попит на валюту з боку комерційних банків. При цьому продаж валюти банками, як і інтервенції Нацбанку, теж перебували на рекордному рівні. Йдеться про суму у 4 млрд доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, зміни на ринку валют в Україні здебільшого залежать від ситуації у світі. Зараз Нацбанк має ресурси, щоб тримати курс у межах приблизно 42 — 44 грн за долар. Якщо ж у світі знову розпочнуться геополітичні "гойдалки", тоді гривня наблизиться до нового діапазону — 44 — 46 гривень за долар.

Як повідомляли журналісти Новини.LIVE, Національний банк України (НБУ), за словами виконавчого директора економічного дискусійного клубу Олега Пендзин, може перейти до емісії. Необхідність друкувати гроші з'явиться, якщо міжнародні партнети не нададуть Україні фіндопомогу. У такому випадку гривня точно девальвує.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що долар вже у 2026 році може перетнути позначку у 50 гривень. Так, якщо маркофінансування буде недостатнім, Нацбанк послабить гривню. Якщо ж партнери підтримуватимуть держбюджет нашої країни, тоді середньорічний курс долара коливатиметься від 44,5 до 45 гривень за долар.

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
