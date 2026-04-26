Вклади українців у банках: про які суми йдеться у 2026 році

Відділення Ощадбанку, банкомат ПриватБанку, гроші в конверті. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Один із найкращих варіантів зберегти свої заощадження під час війни — віддати їх на зберігання у банки. Так, станом на 1 квітня 2026 року вклади населення та ФОПів становлять суму в 1 647,2 мільярда гривень. Це майже на 30 мільярдів більше, ніж було на початку року.

Новини.LIVE з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Детальніше про вклади українців

У гривні вклади фізичних осіб становлять 1 073,4 мільярда гривень, тоді як в іноземній валюті йдеться про суму у 573,8 мільярда гривень.

"Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,5%", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фізичні особи-підприємці тримають у банках 189,5 мільярда гривень.

У структурі депозитів за розмірами найбільшу частку мають вклади від 10 000 до 200 000 гривень. Також українцям часто відкривають депозити "до запитання" — їхня частка становить 70% усіх вкладів.

Що ще варто знати

