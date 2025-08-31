Українцям можуть видати долари із зірочкою — що означає символ

Долари в конверті. Фото: УНІАН

На деяких доларових купюрах є незвичний символ, який можна одразу й не помітити. Мова про маленьку зірку біля серійного номера.

Що означають зірочки на доларах

Як зазначається на сайті Бюро гравіювання та друку США, коли банкноти друкують, стаються помилки, тож купюри замінюють. Один із найпопулярніших символів, що позначає замінну купюру, — "зірка".

Зірочка після серійного номера на американській купюрі. Скриншот: Бюро гравіювання та друку США

Якщо цей символ помістили наприкінці серійного номера — це свідчить про типографічну помилку. Отже, цією купюрою замінили бракований екземпляр, адже двох банкнот з однаковими серійними номерами не може бути, тому й з'явилася "зірочка".

