Головна Фінанси Українцям можуть видати долари із зірочкою — що означає символ

Українцям можуть видати долари із зірочкою — що означає символ

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 17:45
Українцям можуть видати долари із зірочкою — що означає символ
Долари в конверті. Фото: УНІАН

На деяких доларових купюрах є незвичний символ, який можна одразу й не помітити. Мова про маленьку зірку біля серійного номера.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що означає цей символ.

Читайте також:

Що означають зірочки на доларах

Як зазначається на сайті Бюро гравіювання та друку США, коли банкноти друкують, стаються помилки, тож купюри замінюють. Один із найпопулярніших символів, що позначає замінну купюру, — "зірка". 

null
Зірочка після серійного номера на американській купюрі. Скриншот: Бюро гравіювання та друку США

Якщо цей символ помістили наприкінці серійного номера — це свідчить про типографічну помилку. Отже, цією купюрою замінили бракований екземпляр, адже двох банкнот з однаковими серійними номерами не може бути, тому й з'явилася "зірочка".

Про що ще українцям варто знати

Нагадаємо, що з деякими доларами можуть виникнути проблеми під час обміну. Наприклад, як банки, так і обмінники, не дуже охоче приймають так звані старі долари — із застарілим дизайном або зношеним виглядом. При цьому всі долари США офіційно залишаються дійсними, тож старі зразки досі мають юридичну силу. 

Нагадаємо, українцям часто трапляється підроблена американська валюта. Відомо, як можна перевірити долари на справжність. Дізнавайтесь також, від яких купюр долара та євро потрібно позбутися вже зараз

гроші долар валюта купюра обмін
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
