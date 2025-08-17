Фальшиві долари у 2025 році — що українцям робити з такими грошима

Долари в конверті. Фото: УНІАН

В Україні у 2025 році зберігається стабільний попит на іноземну валюту. Однак ніхто не застрахований від того, що в якийсь момент отримає фальшиві долари, адже шахраї постійно працюють над вдосконаленням своїх методів обману.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що робити, якщо вам до рук потрапила фальшива купюра.

Що робити з фальшивими грошима

Якщо ви знайшли фальшиву доларову банкноту, потрібно негайно повідомити про це банк або поліцію. Спробувати розрахуватися такою купюрою — погана ідея, яка може призвести до правових наслідків.

Банк або поліція проведуть експертизу фальшивої купюри, складуть акт та збережуть усі реквізити грошових знаків. Далі цю купюру передадуть Національному банку України, який проведе додаткові перевірки.

Якщо з'ясується, що банкнота дійсно фальшива, розпочнуться пошуки того, хто надрукував підробку. Вам доведеться розповісти, де саме ви отримали несправжню іноземну валюту. Якщо вдасться з’ясувати, хто передав фальшиві гроші, проти цієї особи можуть застосувати правові заходи.

Якщо купюра виявиться справжньою, її вам повинні повернути. І навпаки — якщо підтвердиться фальшивість, то таку купюру вилучать.

Як зрозуміти, що долар несправжній

Для того щоб відрізнити фальшиві купюри від справжніх, потрібно звернути увагу:

на водяний знак — його видно, якщо тримати купюру проти світла. Якщо ви бачите водяний знак з зображенням відповідної особи та суми — купюра на 99% справжня;

на матеріал грошей — долари друкують з використанням спеціального матеріалу, тож на дотик вони не відчуваються, як звичайний папір.

Нагадаємо, що українці можуть замінити сильно зношені купюри долари чи євро. Для цього потрібно замовити послугу інкасо. Дізнавайтесь також, чи варто купувати долари і євро для заощаджень влітку 2025 року.