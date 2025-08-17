Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Фальшиві долари — що робити, якщо знайшли підробку

Фальшиві долари — що робити, якщо знайшли підробку

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 17:45
Фальшиві долари у 2025 році — що українцям робити з такими грошима
Долари в конверті. Фото: УНІАН

В Україні у 2025 році зберігається стабільний попит на іноземну валюту. Однак ніхто не застрахований від того, що в якийсь момент отримає фальшиві долари, адже шахраї постійно працюють над вдосконаленням своїх методів обману.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що робити, якщо вам до рук потрапила фальшива купюра.

Реклама
Читайте також:

Що робити з фальшивими грошима

Якщо ви знайшли фальшиву доларову банкноту, потрібно негайно повідомити про це банк або поліцію. Спробувати розрахуватися такою купюрою — погана ідея, яка може призвести до правових наслідків. 

Банк або поліція проведуть експертизу фальшивої купюри, складуть акт та збережуть усі реквізити грошових знаків. Далі цю купюру передадуть Національному банку України, який проведе додаткові перевірки.

Якщо з'ясується, що банкнота дійсно фальшива, розпочнуться пошуки того, хто надрукував підробку. Вам доведеться розповісти, де саме ви отримали несправжню іноземну валюту. Якщо вдасться з’ясувати, хто передав фальшиві гроші, проти цієї особи можуть застосувати правові заходи.

Якщо купюра виявиться справжньою, її вам повинні повернути. І навпаки — якщо підтвердиться фальшивість, то таку купюру вилучать. 

Як зрозуміти, що долар несправжній

Для того щоб відрізнити фальшиві купюри від справжніх, потрібно звернути увагу:

  • на водяний знак — його видно, якщо тримати купюру проти світла. Якщо ви бачите водяний знак з зображенням відповідної особи та суми — купюра на 99% справжня;
  • на матеріал грошей — долари друкують з використанням спеціального матеріалу, тож на дотик вони не відчуваються, як звичайний папір. 

Нагадаємо, що українці можуть замінити сильно зношені купюри долари чи євро. Для цього потрібно замовити послугу інкасо. Дізнавайтесь також, чи варто купувати долари і євро для заощаджень влітку 2025 року.

НБУ гроші долар валюта підробки
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації