Купюра у 500 євро — чи справді це найбільший номінал у 2025 році (фото)

Купюри євро й банківські картки. Фото: Unsplash

Серед українців євро не є надто популярною іноземною валютою, адже поступається американському долару. При цьому деякі громадяни все ж зберігають свої заощадження саме у європейській валюті.

Сайт Новини.LIVE вирішив розповісти про найбільший номінал євро.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про найбільшу купюру євро

Найбільшою за номіналом банкнотою є купюра у 500 євро. Цікавим фактом є те, що її більше не друкують, оскільки у 2019 році центральні банки країн ЄС відмовилися від випуску цієї купюри.

500 євро перебували в обігу з 2002 року — відколи на території Європейського Союзу з'явилися свої готівкові гроші. Попри те, що купюра більше не випускається, вона все одно є законним платіжним засобом, тож її можна використовувати для розрахунків.

Як виглядають 500 євро

На купюрі зображена архітектура Європи наприкінці XX століття.

Купюра у 500 євро. Скриншот з відео

Також на цій банкноті є прапор Європейського Союзу, підпис президента Європейського центрального банку (ЄЦБ), ініціали ЄЦБ на різних мовах країн ЄС, карта Європи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, нещодавно між Польщею та Францією виникла суперечка через новий дизайн купюр номіналом 20 євро. Країнам не вдалося обрати правильний варіант написання імені видатної науковиці Марії Склодовської-Кюрі. Запропонований варіант не сподобався полякам.

Нещодавно ми розповідали, як змінюватиметься курс євро найближчим часом. Детальніше про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков. Дізнавайтесь також, що зображено на купюрі у 100 євро.