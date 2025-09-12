Цвіль і долари — що мають знати українці, які зберігають свої заощадження вдома

Цвіль на доларах — як врятувати свої заощадження
Іноземна валюта в українців, як правило, зберігається вдома, а не в банках. Однак мало хто знає, що зберігати вдома, наприклад, долари — не дуже добра ідея, особливо якщо для цього не створені відповідні умови.
Редакція Новини.LIVE розповідає, як на доларах може з'явитися цвіль та що з цим робити.
Чому на доларах виникає цвіль
Головні причини появи цвілі на доларах, як зазначається на порталі Quora, це:
- надмірна вологість;
- в місці, де зберігаються гроші, погано циркулює повітря.
Вологість — ідеальне середовище для виникнення та поширення цвілі. Саме тому, якщо плануєте зберігати долари вдома, потрібно наперед продумати план.
Як розпізнати цвіль на доларах
Перша ознака — на купюрах з'явилися маленькі крапочки чорного або зеленого кольору. Це можуть бути плями цвілі або навіть грибкові спори. Якщо не звернути на це увагу, то цвіль поширюватимуться, а коли покриє 50% купюри — долари вже неможливо буде обміняти.
Як потрібно зберігати долари
Валюта має зберігатися у сухому і прохолодному місці з мінімальною вологістю. Не потрібно зберігати долари у потаємних місцях своїх ванних кімнат чи у коморах. В місці, де зберігається валюта, не має бути перешкод для циркуляції повітря. Можна встановити вентилятори або осушувачі, які підтримуватимуть належний клімат у приміщенні.
Також користуйтесь силікагелем для видалення зайвої вологи: якщо розмістити мішки із цією речовиною біля доларів, то вона втримуватиме сухість. Подумайте про те, щоб зберігати свої заощадження доларів у спеціальних захисних оболонках або конвертах. Так купюри не контактуватимуть з вологою.
І не забувайте періодично перевіряти, чи не виникла на доларах цвіль. Якщо помітили хоча б незначні ознаки — замініть гроші.
