Головна Фінанси Цвіль на доларах — як врятувати свої заощадження

Цвіль на доларах — як врятувати свої заощадження

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 20:10
Цвіль і долари — що мають знати українці, які зберігають свої заощадження вдома
Долари в конверті. Фото: УНІАН

Іноземна валюта в українців, як правило, зберігається вдома, а не в банках. Однак мало хто знає, що зберігати вдома, наприклад, долари — не дуже добра ідея, особливо якщо для цього не створені відповідні умови.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як на доларах може з'явитися цвіль та що з цим робити.

Читайте також:

Чому на доларах виникає цвіль 

Головні причини появи цвілі на доларах, як зазначається на порталі Quora, це:

  • надмірна вологість;
  • в місці, де зберігаються гроші, погано циркулює повітря.

Вологість — ідеальне середовище для виникнення та поширення цвілі. Саме тому, якщо плануєте зберігати долари вдома, потрібно наперед продумати план.

Як розпізнати цвіль на доларах

Перша ознака — на купюрах з'явилися маленькі крапочки чорного або зеленого кольору. Це можуть бути плями цвілі або навіть грибкові спори. Якщо не звернути на це увагу, то цвіль поширюватимуться, а коли покриє 50% купюри — долари вже неможливо буде обміняти.

Як потрібно зберігати долари

Валюта має зберігатися у сухому і прохолодному місці з мінімальною вологістю. Не потрібно зберігати долари у потаємних місцях своїх ванних кімнат чи у коморах. В місці, де зберігається валюта, не має бути перешкод для циркуляції повітря. Можна встановити вентилятори або осушувачі, які підтримуватимуть належний клімат у приміщенні.

Також користуйтесь силікагелем для видалення зайвої вологи: якщо розмістити мішки із цією речовиною біля доларів, то вона втримуватиме сухість.  Подумайте про те, щоб зберігати свої заощадження доларів у спеціальних захисних оболонках або конвертах. Так купюри не контактуватимуть з вологою.

І не забувайте періодично перевіряти, чи не виникла на доларах цвіль. Якщо помітили хоча б незначні ознаки — замініть гроші.

Нагадаємо, що в Європейському Союзі відмовилися від купюр з номіналом у 500 євро. Центробанк більше не випускає цю готівку в рамках боротьби з шахраями та корупцією. Дізнавайтесь також, кого, крім президентів, зображають на доларах США

гроші валюта готівка зберігання вдома долари
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
