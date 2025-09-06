Обмін валют у 2025 році — які банкноти і монети євро є дійсними в Україні

Банкноти євро. Фото: Reuters

В Україні люди досить часто зберігають свої заощадження не лише у доларах, а й у євро. Однак важливо знати, які банкноти ще вважаються дійсними, а які вже не вдасться обміняти.

Які купюри євро можна обміняти в Україні

Українці без проблем можуть обмінювати валюту з номіналами:

5 євро;

10 євро;

20 євро;

50 євро;

100 євро;

200 євро.

Важливо, щоб ці гроші були випущені в період з 2002 року. Такі банкноти ще перебувають в обігу, тож здійснювати готівкові платежі можна як в Україні, так і в інших країнах, де використовують євро.

Окрім банкнот, Європейський центральний банк займається випуском монет євро. Серед доступних номіналів:

1, 2, 10, 20 та 50 центів;

1 і 2 євро.

Ці монети також активно використовуються в країнах єврозони, їх можна обміняти в Україні.

Які банкноти євро вийшли з обігу

У 2019 році з обігу вивели банкноту номіналом 500 євро. Вилучати її почали з 2020 року. Основна причина — купюру рідко використовували під час звичайних торгових операцій. Натомість шахраї доволі часто підробляли 500 євро. Тож у нових серіях євро вже немає банкноти з таким номіналом.

У 2019 році з обігу вивели банкноту номіналом 500 євро. Вилучати її почали з 2020 року. Основна причина — купюру рідко використовували під час звичайних торгових операцій. Натомість шахраї доволі часто підробляли 500 євро. Тож у нових серіях євро вже немає банкноти з таким номіналом.