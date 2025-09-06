Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Євро на обмін — валюту яких років приймають в Україні

Євро на обмін — валюту яких років приймають в Україні

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 13:35
Обмін валют у 2025 році — які банкноти і монети євро є дійсними в Україні
Банкноти євро. Фото: Reuters

В Україні люди досить часто зберігають свої заощадження не лише у доларах, а й у євро. Однак важливо знати, які банкноти ще вважаються дійсними, а які вже не вдасться обміняти.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Які купюри євро можна обміняти в Україні

Українці без проблем можуть обмінювати валюту з номіналами:

  • 5 євро;
  • 10 євро;
  • 20 євро;
  • 50 євро;
  • 100 євро;
  • 200 євро.

Важливо, щоб ці гроші були випущені в період з 2002 року. Такі банкноти ще перебувають в обігу, тож здійснювати готівкові платежі можна як в Україні, так і в інших країнах, де використовують євро.

Окрім банкнот, Європейський центральний банк займається випуском монет євро. Серед доступних номіналів: 

  • 1, 2, 10, 20 та 50 центів;
  • 1 і 2 євро.

Ці монети також активно використовуються в країнах єврозони, їх можна обміняти в Україні.

Які банкноти євро вийшли з обігу

У 2019 році з обігу вивели банкноту номіналом 500 євро. Вилучати її почали з 2020 року. Основна причина — купюру рідко використовували під час звичайних торгових операцій. Натомість шахраї доволі часто підробляли 500 євро. Тож у нових серіях євро вже немає банкноти з таким номіналом.

Раніше ми розповідали, що в Україні з'явилася нова онлайн-валюта, яка отримала назву "мрійки". Це бонуси, які зможуть отримувати користувачі мобільного застосунку "Мрія". Дізнавайтесь також, які долари та євро не вдасться обміняти та чому. 

гроші євро валюта банкнота обмін
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації