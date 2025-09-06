Обмін валют у 2025 році — які банкноти і монети євро є дійсними в Україні

Євро на обмін — валюту яких років приймають в Україні
В Україні люди досить часто зберігають свої заощадження не лише у доларах, а й у євро. Однак важливо знати, які банкноти ще вважаються дійсними, а які вже не вдасться обміняти.
Які купюри євро можна обміняти в Україні
Українці без проблем можуть обмінювати валюту з номіналами:
- 5 євро;
- 10 євро;
- 20 євро;
- 50 євро;
- 100 євро;
- 200 євро.
Важливо, щоб ці гроші були випущені в період з 2002 року. Такі банкноти ще перебувають в обігу, тож здійснювати готівкові платежі можна як в Україні, так і в інших країнах, де використовують євро.
Окрім банкнот, Європейський центральний банк займається випуском монет євро. Серед доступних номіналів:
- 1, 2, 10, 20 та 50 центів;
- 1 і 2 євро.
Ці монети також активно використовуються в країнах єврозони, їх можна обміняти в Україні.
Які банкноти євро вийшли з обігу
У 2019 році з обігу вивели банкноту номіналом 500 євро. Вилучати її почали з 2020 року. Основна причина — купюру рідко використовували під час звичайних торгових операцій. Натомість шахраї доволі часто підробляли 500 євро. Тож у нових серіях євро вже немає банкноти з таким номіналом.
