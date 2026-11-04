Військовослужбовець на завданні. Фото: Генштаб/Telegram

Військовослужбовцям, які самовільно залишили військову частину або місце служби, припиняють виплачувати грошове забезпечення. Після повернення до виконання обов’язків нарахування поновлюють, однак отримати гроші за період СЗЧ не можна. Водночас сам факт самовільної відсутності не є підставою для автоматичного блокування банківської картки чи рахунку.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Коли військовим припиняють виплачувати гроші при СЗЧ

Виплату грошового забезпечення військовослужбовцю, який самовільно залишив військову частину або місце служби, припиняють із дня вчинення СЗЧ. Для цього командир військової частини видає відповідний наказ.

Основні правила визначені Порядком виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 7 червня 2018 року №260.

Згідно з документом, нарахування зупиняють із дня самовільного залишення частини або місця служби, а поновлюють із дня повернення військовослужбовця. Обидва рішення мають бути оформлені наказом командира.

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Тобто визначальною є дата фактичного вчинення СЗЧ, а не день відкриття кримінального провадження, внесення відомостей до певної бази чи появи відповідного статусу в застосунку Армія+.

Важливо враховувати, що грошове забезпечення складається не лише з основної виплати. До нього також входять:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

інші надбавки та доплати;

премія.

Отже, під час СЗЧ військовому припиняють виплачувати все грошове забезпечення, а не лише його окрему частину.

Додаткові правила встановлені статтею 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" №2232-XII. Відповідно до неї, за період від самовільного залишення військової частини або місця служби до повернення військовослужбовцю не надають грошове, продовольче, речове та інші види забезпечення.

Також цей час не зараховують до строку військової служби, вислуги у військовому званні та вислуги років для визначених законом виплат і пенсійних розрахунків.

Чи можуть заблокувати банківську картку через СЗЧ

Сам факт самовільного залишення військової частини не є підставою для автоматичного блокування банківської картки або рахунку військовослужбовця.

У цьому випадку потрібно розрізняти припинення виплати грошового забезпечення та арешт коштів на банківському рахунку.

Військова частина припиняє нарахування грошей відповідно до наказу МОУ №260 та статті 24 Закону №2232-XII. Проте ці норми не передбачають автоматичного закриття або блокування банківського рахунку через СЗЧ.

Арешт коштів є окремою процедурою, для якої потрібні визначені законом підстави.

Зокрема, у межах кримінального провадження арешт майна, включно з безготівковими коштами на рахунках, регулює стаття 170 Кримінального процесуального кодексу України.

Для цього необхідне відповідне процесуальне рішення, зокрема ухвала слідчого судді або суду.

Чи виплатять гроші за період СЗЧ після повернення

Після повернення до військової частини військовослужбовцю не виплачують грошове забезпечення за час самовільної відсутності. Відновлення нарахувань стосується лише подальшого проходження служби.

Стаття 24 Закону №2232-XII прямо передбачає, що від дня самовільного залишення військової частини або місця служби до дня повернення військовий не отримує грошового та інших видів забезпечення.

Наказ МОУ №260 також встановлює, що виплати припиняють із дня СЗЧ і поновлюють після повернення.

Наприклад, якщо військовослужбовець перебував у СЗЧ два місяці, а потім повернувся до виконання обов'язків, він не отримає грошове забезпечення заднім числом за цей період.

Окрема ситуація виникає, якщо військовий вважає, що СЗЧ зафіксували помилково або неправильно визначили період його відсутності. У такому разі йдеться про виправлення недостовірних відомостей і правових наслідків відповідного наказу, а не про оплату часу СЗЧ.

Коли поновлюють грошове забезпечення після СЗЧ

Виплати відновлюють після прибуття військовослужбовця до військової частини та належного оформлення його повернення. Зокрема, це передбачає зарахування до списків особового складу.

Поновлення грошового забезпечення оформлюють наказом командира військової частини. Після цього кошти нараховують за період подальшого проходження служби. Час перебування в СЗЧ до оплачуваного періоду не включають.

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