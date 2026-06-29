ПФУ має право припинити виплати: за що українців можуть позбавити пенсії по інвалідності

Людина в інвалідному візку, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Якщо через серйозні проблеми зі здоров'ям людина повністю або частково втрачає можливість працювати й утримувати себе, вона має право на пенсію по інвалідності. Але часто виплати призначаються не назавжди і мають умови. Якщо випадково їх порушити, Пенсійний фонд може поставити допомогу на паузу або взагалі її скасувати.

Коли саме люди з інвалідністю ризикують залишитися без грошей, розповідає Новини.LIVE за інформацією Асоціації платників податків України.

Найчастіше неприємності трапляються тоді, коли людина вчасно не з'являється до лікарів на повторну комісію.

Якщо статус інвалідності дали на якийсь певний час, його необхідно регулярно підтверджувати. Тобто знову проходити лікарів у визначений термін.

Якщо ж проігнорувати дату і без поважної причини не прийти на переогляд, Пенсійний фонд може заморозити виплати.

Також гроші перестануть платити, якщо після чергового візиту до медиків з'ясується, що здоров'я покращилося. Коли лікарі бачать, що людина одужала і знову може працювати, підстав для виплат більше немає.

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Але відомо про важливий виняток — людям, які вже досягли пенсійного віку, встановлюють пенсію безстроково. Тож їм більше не треба бігати по кабінетах і доводити проблеми зі здоров’ям.

За які помилки у документах скасують виплати

Пенсійний фонд регулярно перевіряє документи, на підставі яких була призначена пенсія. Якщо під час такої ревізії знайдуть обман, суттєві помилки чи фіктивні довідки, рішення про виплати швидко переглянуть або взагалі анулюють.

Щоб уникнути цих проблем, під час оформлення необхідно надати повний пакет документів, зокрема:

заяву;

паспорт або посвідку на проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи, що підтверджують страховий стаж;

висновок експертної комісії про встановлення інвалідності.

Для військовослужбовців додатково можуть знадобитися свідоцтво про хворобу або довідка військово-лікарської комісії.

Як впливає страховий стаж

Щоб призначили пенсію по інвалідності, необхідно заробити мінімальний страховий стаж. Його тривалість не є однаковою для всіх — вона залежить від віку, коли людині встановили діагноз, та від конкретної групи інвалідності.

Окремі пільгові умови діють для непрацюючих громадян з другою групою інвалідності. Такі люди можуть отримувати гроші у повному розмірі пенсії за віком.

Проте для цього теж доведеться показати достатній стаж: жінкам необхідно мати від 20 до 25 років офіційної роботи, а чоловікам — від 25 до 30 років.

Якщо необхідного стажу немає, таку пенсію можуть не призначити або переглянути її розмір.

Що робити, якщо пенсію скасували

Якщо людина вважає, що Пенсійний фонд незаконно припинив виплати, можна оскаржити таке рішення.

Спочатку потрібно звернутися зі скаргою до вищого органу Пенсійного фонду та попросити переглянути рішення.

Якщо ж це не допоможе, наступний крок — звернення до адміністративного суду. Якщо суд встановить порушення закону, Пенсійний фонд змусять скасувати своє рішення та повернути усі невиплачені гроші.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що пенсіонери можуть отримати до Дня Незалежності України додаткові виплати. Розмір допомоги залежатиме від статусу отримувача та становитиме від 450 до 3 100 гривень. Частині громадян кошти прийдуть автоматично разом із пенсією, а деяким потрібно буде самостійно звернутися до Пенсійного фонду.

Також Новини.LIVE писали, що деякі військові пенсіонери можуть отримати додаткову надбавку до своїх виплат. Йдеться про доплату до пенсії у розмірі близько 1 290 гривень для тих, хто не працює та утримує непрацездатних родичів. Оформити додаткові гроші можна через Пенсійний фонд, надавши необхідні документи.